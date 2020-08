El compositor y cantante chileno David Eidelstein, mejor conocido como Rulo, se ha embarcado por una odisea solista a través de los ritmos y el folclor que ha marcado a Latinoamérica. A lado de Mon Laferte, para quien es bajista, comparte un pegajoso adelanto de lo que será su próximo EP.

Después de sorprender a la escena sudamericana con “Vendaval”, el disco con el que marcó un sendero notoriamente distinto a su trayectoria previa en el soul y funk afroamericano, redescubre sonidos criollos de regiones como su natal Chile, Perú y ahora el bolero de Cuba en su nuevo sencillo “Dispara”.

La canción narra la historia de un amor incierto, y un disparo como metáfora de las verdades que pueden romper el corazón. Marcada por un sazón de marimba, guitarra eléctrica y dramáticos arreglos de viento, reinventa un sonido tradicional para convertirlo en un himno cinemático que evoca la era del filme noir.

Tras separarse del grupo con el que inició su carrera, Los Tetas, inicia un experimento a través de la historia sonora de Latinoamérica. “Me influencié mucho en la primera etapa por el soul, pero me fui interesando poco a poco en la música brasileira,” compartió Rulo, en entrevista para Forbes Life. “Fue mi entrada a la música latina. Ahí me enamoré de la guitarra de palo y empecé a valorar muchísimo la música de raíz”.

Una serie de viajes a Perú lo guiaron hacia el tradicional vals peruano, un sonido que hasta ahora ha jugado un papel protagónico en su música. Paralelamente, a través de varios músicos chilenos, se acercó al folclor de la cueca brava, una versión callejera de la sinfonía nacional de su país, notoriamente más fresca. Fue entonces que descubrió una fuente inagotable para reinventarse a través de los ritmos latinoamericanos.

Foto: Cortesía.

“Hallé que ahí había algo nuevo que yo ni siquiera conocía de mí mismo. Encontré una raíz a través de esta música que yo no sabía que tenía,” revela Rulo sobre esta pasión que comparte con Mon Laferte, y con quien canta en dueto en esta última canción. “Ahora lo siento como una misión, por que muchos me preguntan si estoy rescatando estos sonidos. Y siempre lo digo: no estoy rescatando nada, sino que estos me están rescatando a mi”.

Para los seguidores de la reconocida cantante chilena, el sencillo muestra una faceta nueva de su voz. “El tono le quedaba un poco bajo, y le ofrecí cambiarlo, pero me dijo que no, porque en realidad le gustó ir a un lugar donde no va tanto con su voz y para mí fue muy lindo explorar otro timbre en esta canción”.

Compartiendo una dramática coreografía dirigida por Brigitte Kattan, “Dispara” habita un espacio de colores que evocan al inconsciente torturado de la canción en el videoclip, dirigido por Tiago Correa.

El próximo EP de Rulo verá la luz en los próximos meses; será la continuación de este viaje por diversos ritmos latinos, sumando nuevas instrumentaciones y estilos llenos de color.

Te puede interesar:

Vanessa Zamora comparte noches de sueños lúcidos en nuevo sencillo ‘Ayer’

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí