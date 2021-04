Más libre que nunca. Así se define actualmente Paty Cantú, considerada una de las artistas femeninas más revolucionarias de la escena musical mexicana, quien usa su talento como arma para romper las barreras que le ha impuesto la industria nacional al talento femenino.

Con fuertes mensajes de empoderamiento plasmados en las letras de sus composiciones, la artista rompe el silencio y lucha por avanzar en materia de equidad de género en cada una de sus canciones.

En entrevista exclusiva, comparte claroscuros de su carrera y revela qué ha hecho para sobreponerse a las adversidades en comunidad con otras mujeres talentosas que, como ella, empujan a favor de una mayor representación femenina en la industria musical.

Foto. Bernardo García

También te puede interesar:

‘Gambito de dama’, el fenómeno de Netflix, tendrá su propio musical

Voces de orgullo: Día Internacional de la Mujer. Especial Forbes Life

“No tenía idea de que me iba a topar, fuera de casa, con un mundo con tanto prejuicio contra la mujer; con tanta falta de empatía en muchos sentidos y muchas puertas cerradas”, revela, al recordar sus inicios en la escena artística.

“Siempre supe que quería hacer música para relacionarme con la gente, para estar allí para quien se sentía como yo me he sentido. Y empecé a tomar cada vez más esta causa, a entender que mostrar vulnerabilidad es la parte más honesta de conectar con otros y que no podía promover el amor a los demás sin antes aprender a quererme”. Paty Cantú, cantante y compositora mexicana.

Comprometida con abrir puertas a las nuevas generaciones de mujeres, Paty Cantú se ha convertido en embajadora de She Is the Music, organización creada por Alicia Keys tras advertir una cifra preocupante en la industria musical: sólo 15% de la participación es femenina.

“Cuando me di cuenta de estas dificultades, primero, empecé queriendo cambiar las cosas, porque mi camino estaba siendo demasiado difícil y no quería permitir que otros dictaran mis límites. Después, empecé a decir: ‘Yo tengo que ser parte de que esto sea diferente para otras personas’”.

Desde la trinchera de She is the Music en Latinoamérica, la cantautora sigue comprometida con dar voz a nuevas exponentes femeninas, acercándoles becas y acceso a internados musicales, además de mentorías que les permitan incrementar sus oportunidades.

“Empiezas a conscientizar el poder de acción que tenemos… porque ya estamos haciendo cosas para cambiar; estamos cambiando, ya no nada más estamos hablando de los problemas, quejándonos y poniendo hashtags. Las mujeres somos las que enfrentamos la situación y decimos: ‘¡Manos a la obra!’”, afirma.

Con estas acciones, Paty Cantú hace su parte para derrocar la idea que se tenía de que casi no hay lugares para las cantantes femeninas en el país, y que, de cierto modo, eso haya incitado la competencia entre ellas por ocupar esos pocos sitios.

“Hay mujeres talentosas llenas de sueños, capacidades y con mucho que decir, pero con miedo, porque no hay lugar para ellas. Vamos a darnos la mano, vamos a enseñarles a los otros que no sólo es una etiqueta de sororidad”, aentúa.

En tanto, las poderosas colaboraciones entre mujeres continúan marcando su carrera. Para comprobarlo, basta con escuchar su sencillo más reciente, Si yo fuera tú, donde participa la artista argentina trap del momento, María Becerra, con quien la mexicana lanza, con alegría, un nuevo mensaje de empoderamiento.

Artículo originalmente publicado en la edición impresa de Forbes México. Abril 2021.

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram