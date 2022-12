Taylor Swift celebra sus 33 años y así ha sido su trayectoria

Este 13 de diciembre, la cantante del momento Taylor Swift cumple 33 años y para celebrarlo, te compartimos cómo ha sido su trayectoria.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

La estadounidense inició su carrera como cantante a los 14 años y solo le tomó 3 años más para convertirse en una superestrella de la música country.

Entre sus logros más destacados se puede mencionar que en 2019 fue considerada como la “Mujer de la década” por la revista especializada Billboard, además este 2022 figuró entre la lista de las 100 mujeres con mayor influencia de Forbes y en mayo del mismo año, fue reconocida con un doctorado honoris causa en Bellas Artes por la Universidad de Nueva York.

Tres de sus mejores hits

‘Your Belong With Me’

‘You Belong With Me’ fue lanzada en 2008, a través del álbum Fearlessy y logró convertirse en uno de los temas más escuchados. De acuerdo con las listas Billboard, se mantuvo 50 semanas en las listas de popularidad, tan solo en YouTube cuenta con más de 9 millones de ‘me gusta’.

‘Shake It Off’

Esta canción forma parte de 1989, el quinto álbum de estudio de Taylor Swift. Fue coescrita por la misma Swift, Max Martin y Shellback, se estrenó en agosto de 2014 y se mantuvo durante 50 semanas en las listas de popularidad Billboard, de las cuales, escaló hasta el top número 1, durante 4 semanas.

‘Love Story’

Este tema también forma parte del álbum Fearlessy y fue escrito por Taylor Swift. Las cifras de Billboard señalan que ‘Love Story’ se ha convertido en uno de los temas más escuchados de la cantante, debido a que se ha mantenido en las listas de popularidad durante 48 semanas.

¡No te lo pierdas!

Grammy 2021: Taylor Swift y Beyoncé hacen historia

Taylor Swift es la artista que más dinero generó en EU durante 2020

El talento en escena

Además de ser cantautora, productora y empresaria, Taylor Swift ha incursionado en el mundo cinematográfico como actriz, en producciones como Historias de San Valentín (2010), El dador de recuerdos (2014) y Ámsterdam (2022). Además, ha dirigido algunos cortos: Folklore: Las grabaciones en Long Pond Studio (2020) y All Too Well: The Short Film (2021).

Recientemente se reveló que su próximo proyecto será un largometraje, el cual no solo estará bajo la batuta de la cantante, ya que el guion también formará parte de su autoría. Con esto, la compositora debutará oficialmente como directora, bajo el sello de Searchlight Pictures, el estudio que estuvo detrás de Nomadland (2020) y La Forma del Agua (2017)

Hasta ahora se desconoce el título de esta producción,así como los detalles sobre la trama, el reparto que formará parte de la misma y la fecha del estreno, No obstante, ya se perciben altas expectativas sobre el trabajo que Taylor Swift podría realizar.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter