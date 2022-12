Las piezas más sonadas de The Weeknd

Abel Makkonen Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, inició la gira ‘After Hours Til Dawn Tour‘ para promocionar su más renciente álbum de estudio Dawn FM. Si quieres estar listo para su próximo concierto en México, aquí te dejamos una lista con los temas más emblemáticos del cantante.

Blinding Lights

‘Blinding Lights‘ fue lanzado en noviembre de 2019 en el álbum After Hours y se mantuvo durante 90 semanas en las listas de popularidad de los Billboard, de las cuales, se colocó en el primer lugar a lo largo de cuatro semanas.

Este tema fue reconocido como el número uno en el top de las Cien Mejores Canciones de Todos los Tiempos de la lista Billboard. Actualmente, en YouTube cuenta con más de 5 millones de reproducciones, mientras que en Spotify acumula más de 3 mil millones de reproducciones.

Save Your Tears

El sencillo interpretado por The Weeknd y Ariana Grande es otro de los más escuchados. Según Billboard ‘Save Your Tears‘ se mantuvo en las listas de popularidad durante 69 semanas y dos de ellas escaló hasta el top.

La Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, por sus siglas en inglés) señaló que ‘Save Your Tears‘ se convirtió en la canción más vendida a nivel mundial durante 2020, año en el que fue lanzada, pues esta comercializó más de 2,15 millones de unidades.

The Hills

‘The Hills‘ es otro de los temas más emblemáticos de Abel Makkonen Tesfaye. Fue lanzado en 2015 y forma parte de su segundo álbum de estudio Beauty Behind the Madness.

Este tema se mantuvo en la lista de popularidad Billboard durante 48 semanas, de las cuales, seis de ellas se colocó en el top número uno del ranking. Actualmente cuenta con más de mil 600 millones de reproducciones en Spotify y alrededor de 11 millones de vistas en YouTube.

Can’t Feel My Face

El single ‘Can’t Feel My Face‘ también forma parte del álbum Beauty Behind the Madness y se estrenó en junio de 2015,

‘Can’t Feel My Face‘ cuenta con dos videos musicales, uno que fue lanzado en 2015, en donde se puede ver a The Weeknd cantando sobre un escenario y una versión alternativa que se estrenó hace poco, la cual había permanecido en secreto durante algún tiempo, pero finalmente fue revelada por el canadiense.

