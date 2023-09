The Weeknd y otros conciertos en septiembre que llegarán a la Ciudad de México

Conciertos en 2023 que no te querrás perder

Ya lo hemos dicho, el 2023 ha sido un año lleno de grandes conciertos y el mes de septiembre no será la excepción. Descubre qué otros artistas, además de The Weeknd, se presentarán en la Ciudad de México.

4 de septiembre

Este 4 de septiembre Shirley Manson, Butch Vig, Steve Marker y Duke Erikson de Garbage regresarán a la CDMX para ofrecer una presentación que dará paso a temas clásicos y actuales. La cita es en el Pepsi Center WTC.

8 de septiembre

Uno de las bandas de K-pop más queridas visitará por primera vez la CDMX. Se trata de Aespa, quienes se presentarán en el Palacio de los Deportes para interpretar sus temas más populares.

10 de septiembre

El intérprete de ‘Everyday Is Like Sunday’ llegará al Palacio de los Deportes con su gira 40 Years of Morrissey, para conmemorar su trayectoria a través de los clásicos que entonó junto a The Smiths y sus temas como solista.

13 de septiembre

Otra de las bandas que se suma a la lista de conciertos en septiembre es Inhaler, quienes regresarán a la capital del país para dar un concierto en el Auditorio BlackBerry.

14 y 15 de septiembre

Sam Smith por fin llegará a la CDMX con Gloria The Tour. El intérprete de éxitos como ‘Stay with me’ y ‘I’m Not the Only One’ se presentará en el Palacio de los Deportes y promete traer un show inolvidable.

20 de septiembre

El astro de la música boricua Ricky Martin llegará la Arena CDMX con un concierto en formato sinfónico, en el que presentará sus más grandes éxitos.

21 de septiembre

El vocalista de Fobia, Leonardo de Lozanne, ofrecerá un concierto en solitario en el Lunario del Auditorio Nacional, en donde interpretará diferentes temas de sus álbumes Series de Ficción (1999), Turistas (2014) y Espacial Colonial (2022).

21, 23 y 25 de septiembre

Otros de los conciertos de septiembre más esperados es sin duda el de Depeche Mode, quienes regresan a la Ciudad de México con tres presentaciones en el Foro Sol para dar paso a su gira Memento Mori Tour con la que harán un repaso de su trayectoria.

28 de septiembre

Leon Larregui, el exvocalista de Zoe, ofrecerá dos conciertos en solitario en el Auditorio Nacional el 27 y 28 de septiembre como parte de Prismarama Toour, en donde tocará temas como ‘Locos’ y ‘Chromocosmic Avenue’.

El mismo 28 de septiembre la cantautora tapatía Paty Cantú también ofrecerá un concierto como parte de su gira Feliz Breakup Tour. La cita será en el Teatro Metropolitano.

29 y 30 de septiembre

The Weeknd será el artista que cerrará los conciertos en septiembre con su gira After Hours Til Dawn Stadium Tour, misma que promete traer varios escenarios soprendentes al Foro Sol de la CDMX.

