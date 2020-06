Netflix cancela su reality show de moda ‘Next in fashion’

‘Next in fashion’ no tendrá una nueva temporada en Netflix. El reality show de la moda que buscaba al mejor diseñador del mundo, se queda con una sola temporada disponible en el catálogo de la compañía de streaming.

La desafortunada noticia para los que siguieron la primera entrega fue confirmada por Tan France, uno de los conductores de ‘Next in fashion’. El conductor, que también forma parte de la serie de Netflix ‘Queer Eye’, dio la declaración en exclusiva para el portal de Variety.

‘Next in fashion’ se estrenó el pasado mes de enero con la intención de convertirse en el nuevo referente de los programas de moda. La producción buscaba al mejor diseñador de modas del mundo en una competencia sin igual donde la mexicana Lorena Sarabia formó parte de los 18 concursantes provenientes de todas partes del mundo.

También puedes leer: Todas las series de Netflix canceladas en lo que va de 2020

Conducido por Alexa Chung y Tan France, así como la intervención de importantes figuras dentro de la moda internacional, la producción se quedó con solo una temporada en su haber con diez episodios.

No obstante, el mismo Tan France insinuó que una segunda temporada de ‘Next in fashion’ podría ocurrir en otra plataforma distinta a Netflix, tal como ha sucedido con otras producciones canceladas por al compañía pero retomadas por otras.

Con el anuncio de la cancelación de ‘Next in fashion’ y producciones anteriores, tal parece que Netflix sigue un patrón de no renovar producciones con una temporada en su haber, tales como ‘AJ & the Queen’, ‘Soundtrack’, ‘Mesías’, ‘Spinning out’, ‘V wars’ o ‘Marianne’, por mencionar algunas.

También puedes leer: Estas series de Netflix tienen los días contados para su final definitivo



Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí