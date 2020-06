Netflix será el encargado de realizar la secuela de ‘Pollitos en fuga’

Netflix ha confirmado una de las noticias más sorprendentes de los últimos días. La compañía será la encargada de realizar la secuela de la película ‘Pollitos en fuga’, cinta animada que se estrenó en el año 2000 con un rotundo éxito.

‘Pollitos en fuga’ es la cinta realizada con la técnica “Stop motion”. Dicha producción cuenta hasta nuestros días con el título de la más taquillera dentro de este género. Después de veinte largos años, la cinta animada regresará para conquistar al público desde la plataforma de streaming.

El anuncio de esta gran noticia fue realizada en distintas cuentas en redes sociales de la compañía alrededor del mundo. La nueva película comenzará a rodarse el próximo 2021, la cual tendrá frente al proyecto al director Sam Fell junto a Peter Lord, quien dirigió la original, y que ahora estará involucrado como productor.

Un nuevo golpe para la nostalgia está cerca con la llegada de la secuela. Tras años de espera, los rumores de su continuación fueron creciendo hasta que Netflix ganó los derechos para su realización. Aún no se confirma si los actores originales regresarán a darle la voz a los personajes, pero medios han asegurado que Mel Gibson no está contemplado para la secuela.

Según el medio Deadline, la nueva trama se desarrollará después del gran escape de la primera cinta de ‘Pollitos en fuga’. Rocky y Ginger se encontrarán viviendo en un santuario libre de humanos donde han tenido a una pequeña de nombre Molly. Los pollos volverán a pelear ante una amenaza que pone en juego la libertad que tanto les ha constado mantener.

POULTRY NEWS: Exactly 20 years to the day since the original was released, we can confirm there will be a Chicken Run sequel coming to Netflix!! Produced by @aardman, production is expected to begin next year. Eggsellent.

— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) June 23, 2020