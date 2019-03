Este fin de semana en la Ciudad de México se llevarán a cabo un gran número de eventos relacionados con el arte y la cultura. Cine, teatro hecho por hombres para hombres y también teatro hecho por mujeres para mujeres. Además de música, exposiciones…

Y si te preguntas ¿cuál elegir? Aquí te presentamos el top de las actividades artísticas y culturales que debes considerar para mantenerte alejado del aburrimiento. Éste será el último fin de semana para disfrutar varias de estas propuestas. No dejes pasar la oportunidad de verlas.

1. FICUNAM

Es la novena edición del Festival Internacional de Cine UNAM, dedicada a las nuevas tendencias de la cinematografía contemporánea. Una conmemoración que muestra cine de autor y reúne a creadores, críticos y cinéfilos de distintas partes del mundo para generar un espacio alternativo en el séptimo arte.

Cuándo: Del 28 de febrero al 10 de marzo.

PUBLICIDAD

Dónde: Centro Cultural Universitario, MUAC, Cineteca Nacional, Casa del Cine, Cinematógrafo el Chopo, Sala Manuel González Casanova, Cinépolis Diana, Cine Tonalá y Cinéma IFAL.

2. La tía Mariela

Una mala noticia reúne a tres primas después de pasar mucho tiempo sin verse: “la tía Mariela ha muerto”. Una obra de teatro presentada por Montserrat Marañon, Conchi León y Alejandra Ley, que conjunta historias que van de lo real a la ficción para hablarnos sobre distintas realidades a las que se enfrentan las mujeres mexicanas y las del mundo, entre ellas, el abuso, la ilusión, el trabajo, éxito y la superación.

Cuándo: 3 de marzo, última función.

Dónde: Teatro Helénico, San José Insurgentes.

3. Fuimos héroes

Es una comedia mexicana sobre el universo masculino. La celebración de una moda plantea los dilemas alrededor del concepto de “hombre moderno”. Todas las adversidades y los contrastes que te hacen evaluar si es buena idea casarte o no son puestos en escena con los actores Leonardo Ortizgris, Mauricio Isaac y Tizoc Arroyo.

Cuándo: Del 1 al 24 Marzo.

Dónde: Foro La Gruta, Av. Revolución 1500.

4. Memorial

Alberto Villareal plantea temas de la época actual a la que muchos llaman el “fin del humanismo”, donde la inteligencia artificial toma el poder y la tecnología domina el mundo. Una perspectiva escénica en la era en la que los individuos exploran lo que les rodea para saber si su calidad de vida es “humana” o ha pasado a formar parte de lo artificial.

Cuándo: Desde 28 de febrero hasta el 17 de mayo.

Dónde: Teatro Julio Castillo, Miguel Hidalgo.

5. Festival NRMAL

Celebra una década de hacer coincidir la música, la gastronomía y el arte. Este año se presentará bandas como Mazzy Star, Beak que es un trío experimental liderado por Geoff Barrow de Portishead; Death Grips, considerado el acto más poderoso del festival con su hip hop experimental, agresivo y catártico; y Musikplatz, Spiritualized, quienes recientemente lanzaron un sencillo llamado ‘And nothing hurt’, entre otras.

Cuándo: 2 marzo.

Dónde: Deportivo Lomas Altas.

6. Piaf, voz y delirio

La trágica vida y asombrosa trayectoria musical de la francesa Édith Piaf son llevadas a escena. La actriz y cantante que le da vida es Mariaca Semprún, quien ya ha trabajado en otro tipo de obras biográficas y musicales, siendo uno de sus personajes más aclamados el de la cantante cubana La Lupe. Acompañada de una banda en vivo, dará voz a ‘La vie en rose’, ‘Je ne regrette rien’, ‘Padam, padam’, ‘La foule’, ‘l’accordioniste’ y ‘Hymme á l’amour’.

Dónde: Centro cultural I, Roma.

Cuándo: 3 marzo, última función.

7. Proceed to the Route

Tania Franco Klein, fotógrafa mexicana de 27 años, ofrece una gama de colores intensos acompañados de luces tenues y una sensación de tragicomedia. En la exposición ‘Proceed to the route‘ muestra mujeres al borde del abismo emocional, quienes han sido absorbidas y destrozadas por la sociedad en la que viven; al borde de una carretera buscan un nuevo camino que les permita vivir y no sólo sobrevivir.

Cuándo: Del 26 de febrero al 23 de marzo.

Dónde: Almanaque fotográfica, La Roma.

8. La hija del regimiento

En una transmisión en vivo desde el Auditorio Nacional, podrás disfrutar de esta ópera protagonizada por el veracruzano Javier Camarena y con entrevistas exclusivas, que te harán sentir en el MET (Metropolitan Opera House de Nueva York). La Ópera, esa manifestación artística que suele ser de tintes dramáticos y acompañada de una orquesta. Aprecia cómo los actores expresan mediante el canto sus diferentes sentimientos y pensamientos.

Cuándo: 2 de marzo.

Dónde: Av. Paseo de la Reforma 50.

9. Hitchcock más allá del suspenso

Una de las exposiciones más completas dedicadas al realizador británico Alfred Hitchcock. Plantea las claves esenciales de la filmografía del director para conocer y comprender su genio. ‘Psicosis’, ‘Los pájaros’, ‘La ventana indiscreta’ y ‘Vértigo’, esta última considerada como la mejor película de todos los tiempos del “maestro del suspenso”, forman parte de la curaduría.

Cuándo: Concluye el 3 de marzo.

Dónde: Cineteca Nacional.

10. Diseño como segunda naturaleza

La exposición sobre la obra de Zaha Hadid plasma la complejidad de los diseños de quien fue la primera mujer en recibir un premio Pritzker en 2014, así como su desarrollo creativo a través de diferentes modelos, fotografías, pinturas, materiales audiovisuales y realidad virtual interactiva. Es la primera vez que se presenta la exposición en Latinoamérica.

Cuándo: Termina el 3 de marzo.

Dónde: MUAC.

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí