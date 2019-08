Qué hacer el fin de semana en la Ciudad de México

Este fin de semana disfruta estrenos en el cine y visita alguno de los los festivales que tomarán la ciudad. Sal de la rutina y diviértete con estos eventos en la Ciudad de México.

Texto escrito por Renata Rubio

Zona Rosa

Si quieres disfrutar de un sábado tranquilo, puedes ir a un show de standup este fin de semana, el cual es presentado por Comedy Central. Será un espectáculo LGBT+ que promete una noche llena de risas.

Dónde: Puebla 186, Col. Roma

Cuándo: 24 agosto 2019

Expo Café 2019

Si lo tuyo va más allá de disfrutar de una taza de café, esta exposición es perfecta para ti. Ahí estarán los mejores productores del país, y además aprender cómo crear tu propio negocio con un ciclo de talleres y conferencias que revelarán los secretos del café.

Dónde: WTC, Nápoles

Cuándo: Del 29 al 31 de agosto

Dos Más Dos

Adrián y Tomás son mejores amigos y socios, pero son opuestos hablando de su personalidad. Ellos se admiran y se quieren, pero también son muy competitivos en lo profesional y en lo personal. Los personajes acaban enfrentándose a sus propias contradicciones. Una obra que definitivamente te hará reír y pensar.

Dónde: Teatro Jorge Negrete

Cuándo: Hasta el 29 de septiembre

Festival de tostadas en Nicos

El chef Victor Morales ha creado cinco tostadas exclusivas para este festival, con sabores que te harán sentir como si estuvieras en la playa. Entre pescados y mariscos, los platillos acompañados con verduras y otras combinaciones de sabores te cautivarán.

Dónde: Av. Cuitláhuac 3102

Cuándo: Hasta el 16 de septiembre

Autocinema Coyote

Disfruta de una experiencia diferente en el autocinema este fin de semana. Su cartelera ofrece una variedad de películas que van del terror a la comedia, sin dejar de lado el romance o las historias de dibujos animados. Todo, desde la comodidad de tu coche.

Dónde: Autocinema Coyote

Cuándo: De miércoles a domingo

La tierra de Nunca Jamás: Las aventuras de Peter Pan

Si sigues siendo fanático de la historia de Peter Pan, no te pierdas esta obra bajo la producción de Gerardo Álvarez y Jardhel Barba, quienes cuentan la historia de Peter Pan y Wendy y sus hermanos, entre otros personajes entrañables.

Dónde: Nuevo Teatro Silvia Pinal

Cuándo: Hasta el 30 de agosto

Macabro 2019: Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México

Con su edición 18 llega el festival que te pone los pelos en punta al abordar géneros cinematográficos como terror, suspenso, cine de fantasía y ficción. En él podrás ver proyecciones de las historias más terroríficas este fin de semana, además de auténticos clásicos de miedo.

Dónde: Biblioteca de México, Col. Cuauhtémoc

Cuándo: Hasta el 1 de septiembre

David Shrigley. Don’t (No lo hagas)

Una exposición en donde verás 94 piezas del artista David Shrigely y su relación con artistas mexicanos que retoman el dibujo y la ilustración con una crudeza fuera de lo común, explicándonos que es mejor no encontrarle significado a todo.

Dónde: Museo de Arte Carrillo Gil

Cuándo: Hasta el 29 de septiembre

Once Upon a Time In Hollywood

Esta historia nos lleva a Los Ángeles en 1969, donde los personajes principales buscan un camino en la industria que ya no reconocen, la película nos llevará a los lugares icónicos de esos tiempos de la mano de Leonardo Dicaprio y Brad Pitt.

Los Ángeles Azules

El grupo musical mexicano es conocido mundialmente y este fin de semana ofrece un espectáculo donde disfrutarás de su cumbia musical acompañados con diferentes artistas. Podrás cantar y bailar hasta que ya no puedas más.

Dónde: Auditorio Nacional

Cuándo: 23 de agosto

