Pixar tiene no una, sino dos cartas bajo la manga después del estreno de ‘Toy Story 4’. La compañía de animación estrenará en el 2020 dos películas con las que buscará llenar el vacío que dejará la última entrega de la saga de los juguetes.

Desde sus primeras producciones, Pixar, se ha caracterizado por traer a la pantalla grande historias que han cautivado a sus espectadores. Una fórmula que ha replicado una y otra vez.

Con ‘Toy Story 4’, la compañía de Disney cerrará la historia de su historia más importante; la que los catapultó al éxito desde su estreno en 1995.

Sorpresivamente, la compañía anunció que el próximo año lanzarán dos películas nuevas: ‘Onward’ y ‘Soul’, ambas con su sello característico.

Será el próximo de Pixar después de ‘Toy Story 4’. La película nos sumergirá en el mundo de los elfos y trolls. Y un par de ellos emprenderá una aventura para descubrir si aún hay magia en el mundo, la cual usarían para… Tendrás que descubrirlo. Chris Pratt y Tom Holland prestarán sus voces para dar vida a los personajes protagónicos. Su estreno está programado para el 6 de marzo del 2020.

A unos días del estreno de ‘Toy Story 4’, Pixar sorprendió a todos anunciando la llegada de ‘Soul’, la segunda película que estrenará el próximo año. A diferencia de ‘Onward’, esta película cuenta con muy pocos detalles, por lo que aún no se conoce la sinopsis oficial.

One year from today, Pixar Animation Studios will take you on a journey from the streets of New York City to the cosmic realms to discover the answers to life's most important questions. Disney & Pixar's "Soul" arrives in theaters on June 19, 2020. pic.twitter.com/D3VP8Tw4RM

— Pixar (@Pixar) June 19, 2019