El poder de pintar ayuda a enfrentar el estrés y la ansiedad

Nuestro presente parece pregonar que el estrés y la ansiedad son los padecimientos predominantes en el mundo. El cuerpo se ve constantemente atacado por estos trastornos que nos debilitan emocional y físicamente, pero existen opciones para mejorar nuestra salud mental, como pintar con colores, una actividad que antes era considerada solo para niños, pero que ha resultado una excelente herramienta para los adultos.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Beneficios de pintar con colores

Joel Bobby, trabajador social diplomado para la práctica clínica y trabajador independiente en Psiquiatría y Psicología en Mayo Clinic de Austin, Minnesota, explica que pintar con colores puede mejorar la salud ya que:

Promueve la atención plena

De acuerdo con el especialista, pintar con colores puede ayudar a ganar más atención plena, es decir, la capacidad de concentrarse y mantenerse en el momento presente.

Esto se ve reflejado cuando, por ejemplo, la persona que pinta se concentra en la selección de colores y se mantiene dentro de las líneas, ignorando lo que te rodea para enfocarse en los movimientos, sensaciones y emociones del momento presente.

A medida que el adulto pinta sin expectativas se pide no juzgarse; si su mente divaga hay que retomar el momento de la experiencia.

Foto: Dushawn Jovic/Unsplash

Reduce el estrés

Pintar con colores es una forma sana de aliviar el estrés, ya que calma el cerebro y ayuda a que el cuerpo se relaje. Eso puede mejorar el sueño.

Otro beneficio es que ayuda a reducir los dolores corporales, la frecuencia cardiaca, la respiración, así como los sentimiento de depresión y ansiedad.

Destaca que, aunque pintar no sea la cura definitiva para el estrés o la ansiedad, vale la pena dedicar un momento del día para realizar esta actividad.

A medida que uno pinta, aconseja el experto, hay que prestar atención al ritmo de la respiración para verificar que sea regular y que inhala completamente desde el diafragma; demás, esté alerta de su frecuencia cardíaca.

Esto te interesa: Herramientas tecnológicas para cuidar la mente

Ayuda a aceptar las imperfecciones

No existe ninguna manera correcta ni incorrecta de pintar con colores ya que no se trata de una actividad competitiva, por ello no existe presión para “mejorar el nivel”, ganar un premio o tener un primer lugar.

Puedes pintar durante mucho tiempo o poco, puesto que no tienes que terminar el cuadro en una sola sesión.

Se recomienda deshacerse de opiniones y expectativas, solo disfrutar de la belleza de los colores.

Foto: Pexels/Pixabay

Si cuando eras niño no disfrutabas de esta actividad, el especialista proporciona otras opciones que te ayudarán a aliviar el estrés:

Pasar tiempo con un amigo de cuatro patas:

Y es que no es secreto que las mascotas nos hacen felices, por ello se recomienda pasar tiempo de calidad con su amigo peludo o ser voluntario de algún refugio de animales.

Leer

La lectura es una gran manera de desconectarse porque, al igual que pintar con colores, ayuda a que te pierdas en ese instante creativo y se te olviden aquellos temas que te estresan.

¡No te lo pierdas!: Reingeniería personal: una experiencia de vida ecoturística

Masajear los lóbulos de las orejas

Masajea los lóbulos de tus orejas, justo donde se suelen colocar los aretes. Hacerlo durante unos minutos proporcionará una sensación de calma y relajación.

Practicar un paso de baile

Practicar los mejores pasos de baile al ritmo de tu canción preferida puede resultar terapéutico, además de que si la actividad se prolonga estarás haciendo algo de ejercicio.

Respiración

La respiración profunda es una de las herramientas que ayudan a reducir la ansiedad. Respira por la nariz durante cinco segundos y luego mantén el aire en tus pulmones por dos segundos, para luego exhalar por la boca durante cinco segundos.

Foto: Yuri Efremov/Unsplash

Como verás, hay opciones para poder mantener alejado al estrés y la ansiedad de tu cuerpo; sin embargo, es preferible que consultes con un especialista quien analizará tu caso y podrá brindarte un tratamiento individualizado para mejorar tu salud mental.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter