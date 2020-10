Gong cha: la marca de Bubble Tea que causa furor en la generación Z

La búsqueda por encontrar su propia personalidad de la generación Z los ha llevado a explorar nuevas propuestas que les ofrezcan esa posibilidad de ser y sentirse distintos. Ahí es donde firmas como Gong cha encuentran su diferenciador para acercarse a los consumidores más jóvenes, con una novedosa propuesta de Bubble Tea, tendencia que causa furor a nivel mundial.

Esta cadena originaria de Taiwán, con presencia en más de 15 países en el mundo, se instaló en México en 2019 cuando abrió su primera tienda en Guadalajara. Su objetivo es mostrarle a una nueva generación de mexicanos las posibilidades infinitas que ofrece el té de calidad premium; así, competir con el café para ofrecer más opciones de experimentación con nuevos sabores y propuestas de bebidas frías y calientes.

“Algunos de nuestros clientes principales son los miembros de la generación Z. A muchos de ellos, por su edad, no se les permite la entrada a un bar o antro y el tener esa vida nocturna. Por esta razón, antes de la pandemia, constantemente teníamos adolescentes que iban con sus amigas a las tiendas”, comenta en entrevista Cristina Soto, directora general de Gong Cha México.

Foto: Cortesía Gong Cha México.

Parte del atractivo de esta cadena es buscar entregar una experiencia diferenciada en sus establecimientos. Fuera de la contingencia sanitaria, les prestan a los clientes juegos de mesa como ‘Uno’, ‘Conecta 4’ o ‘Jenga’ para que grupos de amigos y familiares se puedan reunir y pasar un rato de sana convivencia. Eso contribuye a crear un ambiente especial que no se tiene en otras cadenas, más especializadas en la venta de café.

“Estamos muy enfocados en la generación Z, pero no excluimos a nadie”. Cristina Soto, directora general de Gong cha México.

La marca también ha implementado los pedidos por adelantado. Estos se pueden hacer a través de Facebook, red social que les ofrece la oportunidad de insertar un bot de inteligencia artificial y así mejorar su servicio al cliente. De igual forma utilizan códigos QR, no sólo para ver el menú, sino también hacer pedidos sin necesidad de levantarse de la mesa.

Foto: Cortesía Gong Cha México.

Apuesta por una nueva experiencia

“La gente busca algo rico y tradicional y, si has viajado por Asia o Estados Unidos, seguramente has probado estas bebidas y te das cuenta que en México no había nada igual. Pero ya lo tienen con Gong cha”, sostiene Cristina.

Esta cadena es de las más famosas en la categoría de Bubble Tea (té de burbujas): sobre todo, entre los jóvenes y niños, aunque en su llegada a México tuvo que realizar algunos cambios para acercarse al gusto de los consumidores nacionales.

Foto: Cortesía Gong cha México.

“Tenemos un menú de 50 bebidas ya tropicalizado en el país porque la marca en Taiwán nos dice: éste es el portafolio y en este orden. Pero para satisfacer el paladar de los mexicanos debimos, por ejemplo, traer smoothies como uno de los pilares de nuestra oferta de bebidas”, resalta la entrevistada.

Gong Cha constantemente busca innovar en nuevas categorías como infusiones de tés, bebidas frutales, tapioca, etc., a los cuales les agregan algún topping para personalizarlo al gusto de cada cliente.

El té —comenta Cristia— enfatiza los sabores adicionales que les ponemos y logramos hacer mezclas muy divertidas, que no son posibles realizar con el café.

La cadena, por ahora, está presente en Guadalajara y la Ciudad de México. En 2021 esperan llegar a destinos como Puerto Vallarta y Manzanillo. Además, exploran otras ciudades, entre ellas Querétaro, Guanajuato, Puebla y Monterrey, para llevarles su experiencia de Bubble Tea.

