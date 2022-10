De cara al invierno: Lo que debes saber sobre la influenza y el coronavirus

El mundo entero comprendió la importancia del cuidado de las infecciones en las vías respiratorias y en la salud en general, tras vivir la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2. Pensar que todos los tipos de virus, como la influenza, son simples catarros es un error que puede salir muy caro.

Lo que debes de saber sobre influenza y coronavirus

Durante la presentación en conferencia sobre: ‘El futuro de las infecciones en Vías Respiratorias’, el doctor Alejandro Macías, médico internista e infectólogo enfatiza que la influenza, al igual que el coronavirus, no son simples catarros, son enfermedades que llegan a evolucionar bien generalmente, sin embargo hay que mantener los cuidados pertinentes, de lo contrario podrían resultar “fatales”.

Nos explica que la estación de influenza se considera de la semana 40 a la semana 20 del año siguiente y que generalmente ocurre en los meses de octubre a marzo; además, hay cuatro tipos de influenza: dos de tipo A que son la H3N2 y la H1N1, así como las de tipo B: Victoria y Yamagata.

Durante la época invernal, destaca el médico, coexisten tres tipos de virus: influenza, coronavirus y el virus sincitial respiratorio, más común en niños, “clínicamente es muy difícil distinguir uno de otro, en los niños sí hay algunas características que permiten decir si es un virus sincitial respiratorio”, pero no es así con el Covid y la influenza, donde la evolución del paciente y los estudios son clave para que no se convierta en una situación grave.

Foto: CDC/Unsplash

“Probablemente la influenza en un inicio es más abrupto y el Covid entra más despacio, aunque tiende a complicarse más, pero la verdad es que clínicamente es prácticamente imposible distinguir una de otra“, nos indica el especialista.

El regreso de la influenza y el cuidado

“Este año de 2022 ha habido más casos que en la última década, en este período interestacional; que casi seguramente, nos podemos equivocar, señala que viene otra vez la influenza”, nos explica el experto y añade que se trata de una infección en las vías respiratorias que afecta a todos los grupos de edad, aunque quienes tienen relación social más activa tienen más riesgo de infectarse; así como los adultos mayores de 65 años.

En el caso de los niños, la neumóloga pediatra, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría, Ruth Aldana, nos indica que en las infecciones respiratorias agudas, en la mayoría de las veces se deben autolimitar en cualquier población, excepto en los menores de 2 años de edad “siempre que tengamos un resfriado común, se va a autolimitar —es decir, que cede espontáneamente después de un par de días—, pero tengamos cuidado en los niños menores de cinco años y más en los menores de dos, que deben ser llevados a un hospital para evaluar si se va a internar, no es ‘se le va a pasar’”.

La neumóloga precisa que estas infecciones en las vías respiratorias pueden durar de 7 a 14 días, “pero en pacientes que a los 14 días siguen con tos y sigue esa necesidad intensa de sonarse la nariz porque tiene mucha rinorrea y se acompaña de malestar en general”, ese paciente ya no se autolimitó y la enfermedad está complicándose.

Alejandro Macías nos dice que una nueva ola no dependerá de usar o no cubrebocas, sino de las variantes que vayan surgiendo, “pero ya no se esperarían en México oleadas de gran intensidad porque en México ya hay mucha inmunidad, ya mucha gente se infectó y ya se vacunó. Si va a haber una nueva oleada es porque habrá una nueva variante, no dependerá necesariamente del comportamiento de la población”.

Adelanta que probablemente cuando haya reportes sobre menos casos de Covid será cuando los casos de influenza aumenten, “no es lo mismo ‘riesgo de infectarse’ a ‘riesgo de complicarse —este último, indica, se reporta más en personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, con enfermedades crónicas y del personal de salud—”.

Detalla que, aunque no se sabe si el Covid o la influenza será el predominante este año, “lo que sí es que es muy probable que van a coexistir los dos” y las pruebas de laboratorio juegan un papel fundamental para saber cuál debe ser el tratamiento indicado.

Foto: Christo Anestev/Pixabay

El experto nos recomienda continuar con medidas como:

Usar cubrebocas en interiores

Ventilar los espacios cerrados

Evitar los tumultos

Hacer ejercicio

Mantenerse en buena condición física

Si las padeces, controlar tus enfermedades crónicas

Vacunarse

“Ese es un mensaje que tiene que persistir. Lo peor ya pasó y podemos ver el futuro con más optimismo, eso no quiere decir que ya se haya terminado”, puntualiza Macías.

