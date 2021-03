El ABC de las vacunas que existen contra el Covid-19

El inicio de la inmunización en México y el mundo, trae consigue un signo de esperanza para empezar a ponerle fin a esta pandemia. Sin embargo, existen distintas vacunas contra Covid-19, mismas que tienen diferentes efectos secundarios y, además, no todas ellas se están aplicando en el país

Cabe aclarar que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, será hasta 2022 cuando en el mundo se alcance la llamada ‘inmunidad de rebaño’. Es decir, que haya una cantidad suficientemente importante de la población ya inmune, con lo cual la probabilidad de transmisión disminuirá.

“Aún no tenemos un tratamiento. No tenemos identificada la historia natural de la enfermedad y, por lo mismo, no hemos resuelto el problema de la pandemia. Si bien la vacuna nos trae una luz al final del camino, nuestro único método actual para poder mitigarla sigue siendo la prevención, a pesar de estar vacunados: por las nuevas cepas, las reinfecciones, etc”, advirtió Jennifer Hincapie, coordinadora del Programa Institucional de Ética y Bioética de la Facultad de Medicina de la UNAM, en un seminario sobre el tema.

Foto: Charlotte May/ Pexels.

TIPOS DE VACUNAS QUE HAY

Durante el paso de los meses de pandemia distintas firmas y países ha desarrollado sus propias vacunas contra Covid-19 por lo que existen varias de ellas:

Pfizer-BioNTech: Su aplicación requiere de dos dosis con 21 días de diferencia. Las compañías que la desarrollaron estudian los efectos de una tercera dosis, la cual reforzaría sus efectos contra nuevas variantes. Ésta se le aplicó al personal de salud en México.

CanSino: Tiene una eficacia de 65.7 por ciento. Requiere una sola aplicación y alcanza su mayor protección después de 28 días de haberla recibido.

Foto: Nataliya Vaitkevich/Pexels

Moderna: Estas vacunas contra Covid-19 requieren de dos dosis aplicadas con 28 días de diferencia. Tienen una eficacia de 92%. La compañía está desarrollando una vacuna contra la variante sudafricana del coronavirus.

CoronaVac: Su eficacia es cercana al 60%. Ha demostrado ser efectiva contra las variantes de Reino Unido y Sudáfrica. Requiere dos dosis con 28 días de diferencia. Se aplica en México

Oxford/AstraZeneca: Requiere de dos dosis administradas con un intervalo de 8 a 12 semanas. Su eficacia es de 63.09%. Se aplica en México

Foto: Artem Podrez/Pexel.

Vacuna Sputnik: Desarrollada en Rusia tiene una eficacia de 91%. Ésta se aplica en México a los adultos mayores y requiere de dos dosis.

QUÉ EFECTOS SECUNDARIOS PRODUCEN

De acuerdo con el Hospital Houston Methodist, los efectos secundarios más comunes que producen las vacunas contra Covid-19 como las de Pfizer y Moderna son:

Dolor, enrojecimiento e hinchazón en la zona del cuerpo en donde se aplicó la inyección.

Fatiga

Dolor de cabeza

Dolor muscular y articular

Fiebre leve y escalofríos

Náuseas/vómito

Ganglios linfáticos inflamados.

Foto: Thomas de LUZE(Unsplash.

Durante la pandemia se ha reportado otro tipo de efectos mayores de las vacunas contra Covid-19, pero han sido casos aislado.

