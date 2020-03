Si eres uno de los afectados por la situación actual del Coronavirus (Covid – 19), Netflix podría ser tu aliado. Dentro del catálogo de la compañía existen series de larga duración donde el entretenimiento está asegurado para estos días de estar en casa.

Aunque existen muchas opciones dentro del catálogo, hemos seleccionado solo algunas que con base a sus largas temporadas, pueden ser tu compañero ideal para comenzar a verlas.

No les pierdas la pista, seguro existe entre la selección alguna ideal para tus gustos. Drama, comedia, thriller, entre otros géneros, te esperan a un solo click de reproducción ¿Estás listo para pasar horas de entretenimiento?

También puedes ver: Netflix presenta adelanto de la serie inspirada en ‘A tres metros sobre el cielo’

Friends

Aunque siempre puede ser buen momento para ver ‘Friends’, parece que estos días será una opción obligada que nos dará momentos de risas. La exitosa sitcom de diez temporadas, actualmente se mantiene en el catálogo de Netflix en Latinoamérica, por lo que los usuarios y fanáticos podrán verla cuantas veces deseen. Tal vez sería un buen momento para volver a iniciarla desde el capítulo uno. ¿Qué te parece la idea?

Breaking Bad

Sin duda una de las series más populares dentro de la plataforma es ‘Breaking Bad’. La exitosa serie es considerada de culto, tiene cinco temporadas disponibles en Netflix, además de una película original para la compañía que le da continuación a la historia de estos personajes que se introducen al mundo de las drogas.

How to get away with murder

Una de las actuaciones más impresionantes de Viola Davis se encuentra dentro de Netflix con cinco temporadas de ‘How to get away with murder’. La serie gira en torno de una maestra de derecho que invita a sus alumnos a resolver polémicos casos, pero en el transcurso se verán involucrados en situaciones inesperadas. Todos tendrán que trabajar en equipo como una familia para librarse de asesinatos, conspiraciones y amenazas.

Grey’s Anatomy

Una de las series médicas más largas se encuentra en Netflix. Quince temporadas de la serie ‘Grey’s Anatomy’ se encuentran disponibles en el catálogo de la compañía de streaming. Durante este largo trayecto se encuentran personajes que se volvieron entrañables, mientras que otros fueron abandonando la serie conforme sus temporadas transcurrían. Las situaciones médicas nunca fueron tan interesantes como las que viven los médicos e internos de esta serie.

Mad Men

Una serie que arrasó con muchos premios es ‘Mad Men’, la cual tiene siete temporadas disponibles. Ubicada en la Ciudad de Nueva York de los 60s, la serie ofrece un crudo vistazo a una agencia de publicidad con mucho glamour y poca piedad para los negocios.

Glee

Como lo dijimos anteriormente, Netflix tiene de todo y para todos los gustos, podemos encontrar a series juveniles musicales como ‘Glee’. Nunca antes los problemas de un grupo de chicos inadaptados se había contado como en esta serie de seis temporadas. Los chicos de ‘Glee’ sobresalen de sus problemas mediante la unión, la trama se centra en un coro donde interpretan canciones del momento, buscando así ser los mejores entre los mejores sin importar sus orígenes, preferencias o discapacidades.

Gossip Girl

Un grupo privilegiado de la sociedad de Nueva York se da cuenta que el dinero no lo es todo. La historia toma sentido cuando un blogger asecha sus vidas con la finalidad de poner en jaque cada situación en la que se ven involucrados. Este drama adolescente lanzó a varios de sus protagonistas a la fama, y es una de las series más comentadas aún en nuestros días por su trama.

Gilmore Girls

Las aventuras de una madre y su hija se relatan en las siete temporadas de esta aclamada serie norteamericana. Lorelai, la madre soltera muestra su lado más independiente y tenaz, mientras que Rory, su hija, está destinada a grandes cosas. Juntas se abrirán paso a las dificultades que la vida les pone en su camino.

El príncipe del rap

La serie que le dio el reconocimiento mundial a Will Smith tiene seis largas temporadas dentro de Netflix. El joven que llega a casa de sus tíos en Bel- Air comienza una vida diferente en un escenario ajeno al que estaba acostumbrado. Su simpatía lo llevará a librarse de problemas con cómicas situaciones mientras se acopla a su familia

Te puede interesar: Series de Netflix canceladas en lo que va de 2020



Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí