¿Cómo funcionará el metaverso de Facebook?

La próxima gran apuesta de Internet se llama: metaverso. Una propuesta que pareciera muy futurista, pero muchos expertos están trabajando en hacerla realidad. De hecho la compañía de Mark Zuckerberg acaba de anunciar que hará una inversión de 10,000 millones de dólares en Facebook Reality.

Esta es su división de metaverso encargada de crear hardware, software y contenidos en Realidad Virtual (VR) y Realidad Aumentada (AR).

Si no has escuchado el término o no acabas de entender a qué se refiere, éste básicamente es un entorno virtual en donde los usuarios al ingresar podrán tener una experiencia inmersiva. No se trata sólo de jugar, sino de asistir a conciertos, viajar online y hasta trabajar y estudiar. Algo así como un universo paralelo, en el cual todo es posible.

Foto: Eugene Capon/ Pixabay.

Para ello será fundamental el desarrollo de distintos dispositivos como gafas VR y AR.

Mark Zuckerberg ha dicho que “Buena parte de la experiencia del metaverso va a girar en torno al poder de teletransportarse de una experiencia a otra.” El director de esta red social también ha asegurado que ésta será una gran parte del próximo capítulo de la evolución de Internet.

Y al parecer la compañía está comprometida en hacerlo realidad. Incluso, ya han contratado ingenieros en Europa encargados de trabajar en el desarrollo de la propuesta.

Foto: iZer0/Pixabay.

LA VIDA PARALELA DE FACEBOOK

Quienes hayan leído la novela de ciencia ficción ‘Ready Player One’ escrita por Ernest Cline –o al menos visto la película del mismo nombre dirigida por Steven Spielberg– seguramente tendrán una idea más clara de cómo funcionaría este concepto. Para los menos conocedores de la tecnología pudiera resultar confuso.

Básicamente en lugar de ver una pantalla como lo hacemos ahora, los usuarios se podrán unas gafas o casco en la cabeza y de esta forma entrarían en el metaverso: algo así como ‘Second Life’, pero llevado a un concepto mucho más desarrollado e inmersivo. Ahí se emularían las interacciones de la vida real, con la posibilidad de construir una personalidad distinta.

Foto: Enrique Meseguer/Pixabay.

Adquirir bienes y servicios, comprar, aprender, jugar y trabajar será posible en ese universo virtual. El gran reto para la tecnología sería que la persona involucrada pueda, incluso, sentir un golpe o percibir olores, por ejemplo.

Facebook no es la única firma que está trabajando en hacer esto posible. Apple, Sony, Nvidia, entre otras, también quieren convertirse en portales de entrada a esta dimensión.

