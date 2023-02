¿En dónde ver el ‘cometa verde’ en vivo?

Después de 50 mil años, este 1 y 2 de febrero, el cometa C/2022 E3 (ZTF), también conocido como ‘cometa verde’, se aproximará a la Tierra, ofreciéndonos uno de los eventos astronómicos más impactantes en todo la historia; sin embargo, deben existir condiciones climatológicas adecuadas para poder observarlo a simple vista, con binoculares o un telescopio, por ello te decimos dónde podrás verlo en vivo.

Recientemente el Servicio Meteorológico Nacional informó de la entrada al país de la Quinta Ola Invernal y se espera que para este miércoles continúe sobre el noroeste del país e interactúe con la corriente de chorro polar, desatando algunos chubascos, ambiente de frío a gélido y más. Eso significa que nuestras madrugadas y mañanas podrían mostrar un cielo nublado, lo que complicaría la posibilidad de ver al ‘cometa verde’.

A ello se suma que, si vives en el Zona Metropolitana de la Ciudad de México, la contaminación lumínica hará el trabajo de ubicarlo en el cielo nocturnos sumamente difícil.

Aunque puede parecer un panorama bastante decepcionante, puesto que este cometa volverá a pasar cerca de la Tierra en 50 mil años, hay opciones que te permitirá no perderte de este evento astronómico sin igual.

¿Qué es el ‘cometa verde’?

El ‘cometa verde’ fue descubierto en 2022 por ZTF el 2 de mayo, aunque se sabe que proviene de los confines del Universo. Los cometas, de acuerdo con la NASA, son restos de los comienzos del sistema solar, hace alrededor de 4.600 millones de años.

La NASA cree que este cometa proviene de la Nube de Oort, la región más distante de nuestro sistema solar. Consiste mayormente en hielo cubierto con material orgánico, de ahí que sean conocidos como ‘bolas de nieve sucias’ y son considerados muy importantes ya que podrían arrojar pistas acerca de la formación de nuestro sistema.

“Probablemente los cometas trajeron agua y compuestos orgánicos, elementos básicos para la vida, a los primeros momento de la Tierra y a otras partes del sistema solar”, detalla la NASA.

El cometa recibió el nombre de C/2022 E3 (ZTF) por el prefijo “C/” que significa estar situado en una órbita no periódica, “2022″ por el año en el que fue hallado, “E” por la fecha de su descubrimiento según el sistema de nomenclatura de cometas aprobado por la Unión Astronómica Internacional, “3″ por ser el tercer objeto descubierto en ese periodo, y “ZTF” debido a las siglas del proyecto descubridor.

Imagen del cometa C/2022 E3 (ZTF) tomada desde el Observatorio Astronómico Nacional en Tonantzintla, Puebla como parte de las actividades de la Escuela de Astronomía Observacional para Estudiantes Latinoamericanos (ESAOBELA) 2023.

Crédito de la imagen: Daniel Piña y Hugo Huepa. pic.twitter.com/fOr6Imb6Gl — Instituto de Astronomía UNAM (@iaunam) January 30, 2023

¿Dónde ver en vivo el ‘cometa verde’?

Aunque se dice que no es necesario usar algún instrumento óptico como telescopio o binoculares, la realidad es que debido a la contaminación lumínica que domina las ciudades, prácticamente no podrá observarse sin alguno de dichos instrumentos.

Sin embargo, existen opciones en Internet para poder ver al famoso ‘cometa verde’.

Antes de ir a dormir, vea el cielo.



Puede que tenga suerte y vea un cometa recién descubierto color verde que fue visto en la tierra por última vez hace 50 mil años, en la era de Piedra pic.twitter.com/Q7hhfa6bsl — Janosik García (@Janosikgarciaz) February 1, 2023

Si planeas verlo con algún instrumento óptico, debes apuntar hacia el hemisferio norte y el mejor momento será durante la madrugada, antes de que salga el sol.

Pero, si el clima juega en tu contra, te dejamos unas opciones para que lo sigas en línea y no te pierdas este evento sin igual en nuestra historia:

Proyecto Telescopio Virtual: Este portal de Internet, con sede en Roma, capturará el paso del ‘cometa verde’ cerca de la Tierra este miércoles a las 10 pm (hora de México) y podrás ver el minuto a minuto desde la comodidad de tu hogar.

Centro Meteorológico de Puerto Rico: Se trata de un canal en Youtube que presenta un live del paso del ‘cometa verde’.

#C2022E3 desde el crómlech astronómico de #Stonehenge en #ReinoUnido #Cometaverde ☄️ ¿Saldrás a verlo? El 01/02/23 alcanza su máximo brillo y aunque la 🌜 nos restará visión, no dejes de salir a buscarlo con unos prismáticos por encima de la osa menor #osamenor pic.twitter.com/vjkcgN9mIw — Stellarium Ávila (@StellariumA) January 29, 2023

No hay pretextos para no ver el paso del ‘cometa verde’ cerca de la Tierra ya que es un evento que no volverá a ocurrir hasta dentro de miles de años.

