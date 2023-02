Esta empresa les pide a sus trabajadores que se vayan a casa

El mundo laboral es cada vez más demandante, lo que nos deja poco tiempo para pasar tiempo con la familia, disfrutar de hobbies, actividades culturales o físicas. Para un empresa en la India, combatir el exceso de trabajo es tan importante que diseñó un programa que bloquea las computadoras de sus trabajadores y les piden que se vayan a casa.

Softgrid Computer, una empresa emergente en la India que se dedica a diseñar aplicaciones web y sitios web, busca ir en contra de la cultura del exceso de trabajo y las largas jornadas laborales con un peculiar sistema implementado en las computadoras de sus trabajadores.

Foto: Vojtech Okenka/Pexels

Lo que hace es que detecta cuando el empleado ya trabajó lo suficiente frente a la pantalla. A continuación, bloquea los sistemas y las computadoras mostrándoles un mensaje “Your shift time is over. The Office system will shutdown in 10 minutes. PLEASE GO HOME!!” —Tu turno ha terminado. El sistema se apagará en 10 minutos. ¡POR FAVOR VE A CASA! —.

De acuerdo con Reuters, el jefe de gestión de la empresa dijo que en un inicio el mensaje sorprendió a los empleados debido a que la mayoría estaba acostumbrada a trabajar en empresas en donde debían pedir permiso para desconectarse.

Foto: StartupStockPhotos/Pixabay

Además, señaló que la empresa cree en el equilibrio entre el trabajo y la vida privada, aunado a que una persona trabaja bastante bien cuando es feliz con su familia, lo que presuntamente ha dado resultado, ya que los empleados declararon sentirse más descansados y motivados.

