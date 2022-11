Mastodon: la red a la que se mudan los usuarios de Twitter

Luego de que Elon Musk concretara la compra de Twitter por 44 mil millones de dólares, muchos usuarios de la red social amenazaron con irse por el supuesto nivel de control que se perderían con el dueño de Tesla y parece ser que encontraron un espacio en Mastodon.

El jueves 27 de octubre finalmente Elon Musk llegó a un acuerdo para adquirir Twitter. Ante ello se reportó en medios estadounidense un crecimiento de usuarios en Mastodon, una red social similar a Twitter que fue lanzada en octubre de 2016. Ellos mismos señalan que en los últimos días más de 200 mil personas se registraron en su red.

Al igual que en Twitter, en Mastodon los usuarios pueden crear posts en su feed mediante mensajes de texto de hasta 500 caracteres, imágenes y videos; guardarlos, compartir, responder mensajes, usar hashtags, emojis, seguir perfiles o etiquetas con el tema que es de tú interés.

La cronología también es algo que tiene esta red, por lo que en tu perfil aparecer tus mensajes ordenados por la fecha y hora en que los publicaste.

The number of people who switched over to #Mastodon in the last week alone has surpassed 230 thousand, along with many returning to old accounts bumping the network to over 655 thousand active users, highest it’s ever been!



Why? 👉 https://t.co/9Ik30hT3xR