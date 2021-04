Seguridad en el hogar a través de timbres inteligentes

La seguridad del hogar es un aspecto que constantemente preocupa y tal vez no atendemos con la importancia que merece, creemos que contar con sistemas de seguridad en casa implica grandes instalaciones y que solamente un especialista puede instalar estos dispositivos. Los timbres inteligentes juegan un papel importante.

La realidad es que actualmente existen dispositivos de seguridad de fácil instalación para crear una ‘casa inteligente’, desde cámaras de seguridad, timbres, iluminación inteligente, cerraduras y controles de acceso, hasta sensores de buzón.

Si pensamos en brindar seguridad a tu hogar de afuera hacia adentro, el timbre toma una importancia relevante, y contar con un timbre inteligente es una alternativa. Es cierto, en el mercado ya existen dispositivos que brindan las funciones de entregar video y alertas cuando alguien llama desde la puerta principal, pero cada vez la tecnología nos entrega más funcionalidades ‘all in one’.

¡Descubre!:

Xiaomi lanza primer smartphone con cámara de 108 megapixeles

Cómo tomar mejores fotos nocturnas con tu smartphone

Timbres inteligentes

Son dispositivos que cuentan con cámaras enfocadas en monitorear en tiempo real lo que ocurre en un tu hogar. Ahora es posible contar con estos timbres, que además son capaces de entregar notificaciones de llamados a casa vía smartphone con sistemas IOS o Android. Estés donde estés podrás contar con video en alta resolución, alertas de movimiento, un record de momentos clave durante el día y más.

Foto: Cortesía Ring.

¿Qué es Ring Video Doorbell 3?

Es un dispositivo inteligente de seguridad para tu hogar que entrega funcionalidades all in one. Este sistema te ayudará a crear un ecosistema de ‘casa inteligente’, mismo que es compatible, por ejemplo, con ‘Alexa’, mediante un dispositivo Echo con pantalla, quien te notificará, -y dará la posibilidad de poder visualizar-, quién está llamando desde la puerta principal de tu casa.

Foto: Cortesía Ring.

Otra de las opciones para visualizar y responder a quien esté llamando a la puerta puede ser vía smartphone, desde donde te encuentres podrás establecer comunicación en real time con quien se encuentre afuera de tu hogar mediante la app de Ring.

Foto: Cortesía Ring.

Acerca de la conectividad

Tal como comentó para Forbes Life, Bruno D’Alleva, director de Ring para Latinoamérica, “los dispositivos Ring son versátiles y accesibles para todos los hogares, son fáciles de instalar y cuentan gran compatibilidad”, un hecho que en nuestros días es vital para la convivencia digital dentro de nuestros hogares.

D’Alleva asegura que el timbre inteligente Ring Video Doorbell 3 está pensado para cualquier hogar, y lo único que necesitas es una red WiFi estable, y si lo deseas, existe la posibilidad de adquirir un eliminador por separado para que alimente la corriente eléctrica del dispositivo, ya que este cuenta con tecnología de batería recargable incluida.

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí