Tina Fey anuncia el regreso de ‘Chicas pesadas’ al cine

La historia de ‘Chicas pesadas’, la película del 2004 estará más vigente que nunca. Su creadora, la comediante Tina Fey, ha anunciado un proyecto que traerá la trama de regreso a la pantalla grande, por lo que el grupo de ‘las plásticas’ volverá a ser tendencia.

También puedes leer: ¿Qué es el MeanGirlsDay y por qué hay que vestir de rosa?

La nueva cinta será una especie de remake que partirá de la puesta en escena de Broadway ‘Mean Girls’, inspirada en la película que se ha convertido en parte esencial de la cultura pop de los últimos años y que fuera protagonizada por la polémica Lindsay Lohan.

A #MeanGirlsBway movie based on the #MeanGirlsBway musical that's based on the #MeanGirls movie. 🤯 @EW https://t.co/xHUyhHj783 pic.twitter.com/o7Wrc6hfIv

— Mean Girls Broadway (@MeanGirlsBway) January 23, 2020