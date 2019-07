Tú puedes ser el próximo personaje de ‘Rick y Morty’

El equipo detrás ‘Rick y Morty’ tiene un regalo para sus fans. Consiste en la oportunidad de convertirse en un personaje de la serie y aparecer en un capítulo. Y todo responde a una buena causa.

La iniciativa surge en colaboración con las asociaciones NEXT for AUTISM y Bergen County´s United Way, que se

dedican a mejorar los servicios a personas con autismo.

Recientemente y a través de redes sociales fue anunciada la convocatoria. En ella se invita a los fans a donar 10 dólares para participar por un viaje a Los Ángeles donde conocerán a los creadores del show, además de su lugar de trabajo.

🚨@RickandMorty is introducing a new character this season🚨

You!

Enter to win an opportunity to be drawn into a future Rick and Morty episode and hang out with creators #DanHarmon and @JustinRoiland in LA!

Enter here: https://t.co/cDaZ2K7tcO pic.twitter.com/ayqAdSMwUS

— Prizeo (@Prizeo) July 10, 2019