Ulysse Nardin presume su cara más ‘freak’

View this post on Instagram

Preorder your FREAK X Carbonium ® now on our website (link in bio)! Made of a high-performance composite material with an Xtreme restistance, lightness and a reduced environmental footprint. #UlysseNardin #SIHH2019 #WeAreUlysse #时计 #マニュファクチュール #мануфактура #timepieceoftheday #timepieceofinstagram #dailywatch