‘Día de San Valentín’: ¿Qué hacer en Nueva York?

La ciudad de Nueva York cuenta con una amplia gama de actividades para realizar durante todo el año, pero hay fechas especiales donde se crean escenarios perfectos, como el ‘Día de San Valentín’ para aquellas parejas que buscan exaltar su amor en una fecha tan emblemática, y qué mejor que hacerlo en la ‘ciudad que nunca duerme’.

Para celebrar con esa persona especial una fecha tan significativa en el calendario, te presentamos una selección de atracciones con un valor sentimental que sin duda los dejará derrochando amor el uno por el otro, con bellos recuerdos y, en especial, bellos escenarios que solo Nueva York puede dar.

Foto: Dorin Budeanu/Pixabay

Cena en barco por Manhattan

Las cenas son uno de los eventos más románticos que puedes tener con tu pareja. Un restaurante de lujo, a la luz de las velas y con una buena copa de vino. Ahora imagina eso a bordo de un barco que te lleve por Manhattan con música en vivo.

Es una de las actividades preferidas por las parejas durante San Valentín, donde pueden apreciar Nueva York de una forma diferente, con una cena gourmet y celebrar con champán y las luces nocturnas que engalanan la isla.

Vuelo privado

¡Love is in the air! Recorrer Nueva York puede ser complicado. No es una ciudad cualquiera, mide casi 800 kilómetros cuadrados, pero cuenta con calles, avenidas y edificaciones que valen la pena visitarlas.

Una opción romántica para conocer esta emblemática ciudad de Estados Unidos es a bordo de un helicóptero, en un vuelo totalmente privado para ti y tu pareja, donde podrán brindar con champán y disfrutar de la excelente vista de una de las ciudades más reconocidas del mundo.

Fiesta de altura en el One World Trade Center

El One World Trade Center suele recibir a las parejas de enamorados en uno de sus salones privados con una fiesta de altura.

Se trata de ‘Love on the Top’, donde se incluye un menú de degustación, barra libre y, lo mejor, una pista de baile decorada para la ocasión donde podrás bailar toda la noche y celebrar con tu pareja el ‘Día de San Valentín’ en el One World Observatory, el lugar más popular en Nueva York para disfrutar la ciudad desde las alturas.

Cena y Jazz

Si tienen un alma musical, nada como celebrar el ‘Día de San Valentín’ en un club de Jazz, acompañado no solo de buena música, sino de buen ambiente, una deliciosa cena, bebida y velas que enmarquen ese momento tan especial en Nueva York.

La ciudad cuenta con diversos clubs, muy reconocidos, donde el ambiente en esta fecha especial para las parejas se pone ad hoc y brinda un escenario donde no enamorarse es imposible.

Festejar el ‘Día de San Valentín‘ en Nueva York no tiene por qué ser monótono y aburrido. Apuesta por una de estas aventuras del día de los enamorados y refrenda por qué esa persona es tan especial para ti.

