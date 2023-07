IHG debuta en América del Sur con Hotel Índigo Galápagos

IHG Hotels & Resorts estrena su primer alojamiento de lujo en América del Sur con su marca Hotel Índigo Galápagos en la isla de San Cristóbal, la primera para la marca en el archipiélago volcánico, ubicado en el corazón de “Islas Encantadas”, hogar de flora y fauna endémicas únicas, así como Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Con un total de 35 habitaciones, el Hotel Índigo Galápagos refleja en su diseño la historia de Charles Darwin, ya que es en San Cristóbal donde el científico dio sus primeros pasos y recolectó sus primeros especímenes. Esto lo vemos reflejado en su arquitectura inmersiva contemporánea, con texturas, materiales y formas del paisaje local, así como recubrimientos, detalles en madera y piedra volcánica, llevando la estética de la isla a sus espacios.

Foto: IHG

En las habitaciones se priorizan el descanso y la relajación; cada una cuenta con un espacio abierto, vista al mar, balcón privado y una zona de descanso equipada con minibar.

La dirección de BPO S.A., quien dirige el hotel, señaló que Hotel Índigo Galápagos fue concebido como un espacio de tranquilidad y como un punto de reinicio ideal para aquellos que experimentan una aventura en la isla.

Su restaurante, Darwin’s Secret, combina lo local con el sabor del mar e influencias internacionales; mientras que para redescubrir el destino se ofrecen aventuras de senderismo, deportes acuáticos como surf o buceo, así como pesca deportiva.

Por si fuera poco, Hotel Índigo Galápagos se encuentra cerca de las playas Punta Carola, Playa Mann, Puerto Chino y La Lobería, entre otras, así como lugares de interés para los viajeros como lo es The Kicker Rock, La Laguna El Junco y la Galapaguera Colorado Hill.

Foto: IHG

Debido a que se encuentra en un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad, Hotel Índigo Galápagos cuentan con un fuerte enfoque de sostenibilidad que se hace presente en el diseño y en la operación del hotel, materializando los compromisos de Journey to Tomorrow, el programa de responsabilidad corporativa y sustentabilidad de IHG, que se ve en la ausencia de plásticos de un solo uso y energías eficientes que se complementan con programas de concientización que invita a los huéspedes a dejar la menor huella de carbono posible, lo que lo avala para ser acreedor de la Certificación de Sostenibilidad (EDGE – Excellence in Design for Greater Efficiencies).

