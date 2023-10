Descubre la oferta turística de Orlando para otoño

Orlando se presenta como uno de los destinos ideales para visitar en otoño gracias a una oferta turística que incluyen parques temáticos y eventos especiales con motivo de la estación del año, como el tradicional día de Halloween.

Te presentamos una guía de lo que el destino tiene preparado, en donde se incluyen atracciones icónicas que no te puedes perder.

Magic Kingdom

El parque Magic Kindom en Orlando tiene preparado un evento apto para toda la familia con temática de Halloween que incluye Hocus Pocus Villain Spelltacular en el Castillo de Cenicienta, Disney’s Not-So-Spooky Spectacular, Disney Junior Jam para los más pequeños, Mickey’s “Boo-to-You” Halloween Parade, el Trick-or-Treat Trail, personajes Disney disfrazados y más de 20 atracciones.

Festival Internacional EPCOT de Food & Wine

Si lo tuyo es deleitar tu paladar no te puedes perder el festival EPCOT que estará hasta el 18 de noviembre en el emblemático World Showcase. En el lugar encontrarás más de 25 marketplaces globales que incluye entretenimiento en vivo y actividades en familia.

Este año el festival en Orlando le da la bienvenida a dos nuevos destinos: Hawái, con sabores del Pacífico, y The Noodle Exchange, con ramen y cuencos de fideo.

Halloween Horror Nights de Universal Orlando Resort

Universal Studios Florida ofrece hasta el 4 de noviembre su atractivo Halloween Horror Nights con 10 casas embrujadas de calidad cinematográfica como Stranger Things y The Last of Us, así como sus zonas de de terror donde criaturas terroríficas se abalanzan sobre ti, cuenta incluso con dos espectáculos en vivo.

Come Out With Pride Orlando

El 21 de octubre llega a Lake Eola Park el Come Out With Pride donde los asistentes disfrutarán de una variada serie de espectáculos en directo con artistas locales e internacionales, además de su tradicional desfile The Most Colorful Parade con más de 100 grupos participantes que recorren una milla por el centro de Orlando para terminar con un espectáculo de fuegos artificiales sobre el lago Eola.

Fall Fiesta in the Park

El 4 y 5 de noviembre en Lake Eola Park se lleva a cabo Fall Fiesta in the Park donde además de disfrutar de los colores otoñales que ofrece el parque encontrarás cientos de puestos de artesanías rodeando el espacio público, así como espectáculos en vivo, zona infantil y un área de comida para que disfrutes de platillos típicos de Orlando.

Estos son las aventuras que Orlando tiene preparadas para ti este otoño y que sin duda te regalarán momento inolvidables para ti y tu familia.

