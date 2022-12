Rosewood San Miguel de Allende se reinventa y ofrece nuevas experiencias

Rosewood, uno de los hoteles insignia de San Miguel de Allende, se reinventa bajo la batuta de Guillermo Varela, su nuevo director general, quien busca ofrecer nuevas experiencias a los viajeros de lujo que se hospeden en este destino emblemático de México.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Forbes Life platicó con Varela sobre los cambios que realizará en el hotel para ofrecer nuevas y mejores experiencias a los viajeros, qué aportará a San Miguel de Allende y qué es lo que el destino le aporta a esta marca reconocida en el mundo hotelero.

Foto: cortesía

Con una fuerte base sobre el “Sense of place” y respetando el DNA de la marca, Varela busca no solo refrendar lo que significa Rosewood en San Miguel de Allende, ya que este fue el primer hotel de lujo que se instaló en el emblemático destino en Guanajuato, que ahora es un referente no solo para conocer la cultura, sino para la alta gama y el Wellness.

Foto: cortesía

El proyecto de renovación bajo su dirección contempla tres etapas: la primera consiste en hacer cambios significativos en el Jardín Pirules de la mano del diseñador Santiago Cuaik, “él nos está desarrollando lo que es un Artisan Kitchen, donde el concepto va a ser Farm to Table, todo al carbón o en grills, nada de electricidad”, aunado a la implementación de un nuevo Speakeasy bar subterráneo “con tema de la era de la prohibición de 1920”, que esperan esté listo para el último trimestre de 2023.

Foto: cortesía

La segunda etapa se dará en Luna Rooftop Tapas Bar, donde harán cambios en el diseño. Para la tercera etapa se renovará el Restaurante 1826 y su Tequila Bar. En este último se trabajará con pieles locales, artesanías provenientes de Morelia y Michoacán para enfatizar el tema mexicano, al que se le añade el toque de música jazz en vivo y la experiencia “mixología espontánea”, con mixólogos y bares de renombre.

Esto te interesa: St. Regis Ciudad de México te invita a conocer “La Casa de la Celebración”

Como parte de este refresh se considera la renovación de algunos espacios exteriores solamente destacando aspectos de diseño “para que nos dé una asociación un poco más acogedora y refinada”.

La parte Wellness es otro de los aspectos que Guillermo Varela busca exaltar y en este tenor la firma mantiene presente que desde hace seis o siete años la encomienda es continuar presentando más y nuevas experiencias para el viajero.

Foto: Tequila Bar/cortesía

“Para lo que es Food and beverage hemos empezado con varias series muy exclusivas, una de ellas son cenas privadas en diferentes sitios del hotel que no eran utilizados como lo son Artesana, una calle privada en las residencias donde hace poco hicimos la cena del Thanksgiving con vista a la parroquia”.

Foto: cortesía

Uno de los distintivos de este hotel es su gran tradición de arte. Bajo la dirección de Guillermo buscan refrendarlo, ahora con artistas mexicanos que aporten la parte de Sense of Place. Para lograrlo, apuestan por una nueva boutique artesana donde artistas extranjeros y mexicanos converjan en este espacio, incluido un segundo piso destinado al Ready to Wear con diseñadores de moda prominentes del país.

¡No te lo pierdas!: Val’Quirico: La “Toscana mexicana”

Para Varela, una marca como lo es Rosewood provee al destino de publicidad que beneficia a los comercios locales. En contraparte, admite que la marca no podría tener un hotel si el destino no lo amerita, “para nosotros es imprescindible el tomar la cultura, las tradiciones y el destino para el diseño, para crear todas las actividades que ofrecemos a nuestros huéspedes y lo mismo aplica para el tema culinario. Rosewood está basado en el destino en sí y eso realmente es lo que hace cada hotel nuestro tan diferente”.

Foto: Tequila Bar/cortesía

Aunque todo cambio radical requiere de tiempo, hay algunos ligeros que los huéspedes repetitivos o turistas locales ya puede observar, como lo son la iluminación, decoración, nuevas experiencias en la parte gastronómica, mixología, de contacto con la naturaleza, arte y Wellness; siempre apostando por destacar las tradiciones y culturas que viven y evolucionan en México, en especial de San Miguel de Allende.

Foto: cortesía

Así es como Rosewood en San Miguel de Allende busca reinventarse bajo la dinámica del “Sense of Place“, dando el lugar que México se merece en este emblemático destino, ofreciendo el lujo y comodidad que es representativo de este icónico hotel.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter