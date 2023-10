Día de Muertos: una experiencia sensorial desde San Miguel de Allende

El arte y los sabores ancestrales se fusionan con una de las tradiciones más emblemáticas del país: Día de Muertos, para dar paso a una experiencia fascinante en Casa de Sierra Nevada, A Belmond Hotel, San Miguel de Allende, en donde podrás degustar un exquisito menú, disfrutar coctelería de primer nivel y apreciar la sorprendente intervención artística creada por la mexicana Betsabeé Romero.

Fusión de sabores

En Tunki Rooftop by Handshake el 1 de noviembre se podrá disfrutar de una espectacular coctelería que consta de tres propuestas innovadoras: Milky, un cóctel creado con sake y té asiático que incluye notas de vainilla y caramelo; Mexi-Thai, un fat wash con tequila sabor a coco, agua de tomate y gotas de aceite de albahaca; además de Once upon in Oaxaca, un mezcal con notas de menta y leche que conquistará tus sentidos.

Foto: Alma Gómez/Forbes Life

Viaje al Mictlán

El 2 de noviembre Andanza, el restaurante de Casa de Sierra Nevada, A Belmond Hotel, ofrecerá un menú creado por la chef Alejandra Puente, inspirado en cada uno de los niveles que conforman los altares del Día de Muertos.

El primer nivel, representado por el agua y las flores, se convierte en un consomé de pescado, que incluye un bouquet de flores y hojas secas. Un elemento sorpresa que agrega una explosión de sabores fuertes en el paladar.

El segundo nivel, que interpreta a la tierra, da paso a un consomé de hongos que incluye portobello deshidratado, polvo de hongo shiitake, setas deshidratadas y champiñones confitados. El tercer nivel, simbolizado por la sal para guiar a las almas, pone sobre la mesa una tostada de cecina de res, con puré de camote, aguacate encurtido y cilantro.

Foto: Cortesía de Casa de Sierra Nevada, A Belmond Hotel

El cuarto nivel que se relaciona con el aire, conlleva un pato ahumado, lechuga baby, aderezo Cesar, un toque de gel de chabacano, un tuile de queso cotija y un poco de ceniza. El quinto nivel, conformado por el fuego que guía a las almas hasta sus hogares, se hace presente a tráves de un pork belly en mole negro, acompañado con una croqueta de plátano macho.

Para el sexto nivel, que incluye al pan de muerto, se lleva a la mesa un pan ahumado con copal, con ceniza de tortilla, toques de oro comestible y crema de guayaba. En séptimo y último nivel, se colocan las veladoras para iluminar el camino de los difuntos y esa representación tiene lugar a través de un postre de chocolate blanco en forma de vela, relleno con un mousse de calabaza y un centro de café de olla.

Foto: Alma Gómez/Forbes Life

La celebración de la vida

La experiencia que ofrece Casa de Sierra Nevada, A Belmond Hotel, también incluye diferentes intervenciones artísticas creadas por Betsabeé Romero, que adornan los espacios de la propiedad con flores de plástico reciclado, calaveras de látex impresas a mano y velas escamadas.

Una de las obras más destacadas se localiza en el restaurante Andanza y lleva por nombre ‘Nuestro altar es contigo‘. Este es un homenaje al espíritu colectivo que busca afrontar la complejidad de la vida y la muerte a través de un tradicional altar.

Entre los elementos que lo conforman se encuentran: alfeñiques, cerámica, calaveras de azúcar, velas escamadas y cartonería hechas en Guanajuato. Sus componentes intentan visibilizar la riqueza que existe en la región, recordar a quienes fallecieron por causas violentas y homenajear a las personalidades culturales y científicas que partieron de este mundo.

Foto: Alma Gómez/Forbes Life

De acuerdo con la artista, los altares no sólo son un espacio para compartir aromas, colores y sabores, también son un elemento para acompañar las pérdidas y endulzar los momentos a través del pan, las flores y los dulces. Incluso, revela que gracias a las tradiciones del Día de Muertos pudo conocer a sus abuelos, quienes fallecieron antes de que ella naciera. La imagen que guarda de ellos, asegura que se construyó con base en los platillos, gustos e historias que su familia preparaba con días de anticipación para crear la ofrenda.

Además del altar, la propuesta de Betsabeé Romero incluye:

Códices florales — ubicados en Tunki Rooftop by Handshake

Volver a tejernos juntos — Restaurante Andanza

El migrante desconocido — Restaurante Andanza

Construido con nuestras memorias — Fachada del hotel

Extensión de altar — Fuente de Casa Limón y en la Piscina de Casa Palma

La experiencia también brinda a los huéspedes un kit para que puedan armar sus propias ofrendas en sus habitaciones y una sesión de maquillaje tradicional para vivir así un verdadero Día de Muertos.

Foto: Cortesía de Casa de Sierra Nevada, A Belmond Hotel

“No celebramos la muerte per se, sino la vida de los que se fueron. Todo el altar trata de la memoria que tenemos de nuestros difuntos” Betsabeé Romero, Artista plástica mexicana

