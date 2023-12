Este hotel acoge experiencias gourmet únicas en San Miguel de Allende

Al entrar a Casa Hoyos, de inmediato se percibe una atmósfera abrazadora y vanguardista. El hotel boutique otorga un lugar de honor al arte y al diseño mexicanos que han sido inspirados en la historia de la propiedad. La que fuera la primera casa de cambio de San Miguel de Allende y sitio habitual para la compra de granos de distintos colores, acoge esmeradas propuestas gourmet.

El patio que se encuentra al atravesar el portón posee un carácter propio. Abundante vegetación, materiales naturales y mobiliario en madera crean un punto de encuentro con la gastronomía de la India Se trata del restaurante que lleva por nombre ‘Ghar’, una palabra que significa hogar en hindi.

Foto. Casa Hoyos

Así lo siente y lo hace sentir el chef Hiran Patel, como un hogar donde las tradiciones culinarias del país situado al sur de Asia confluyen en armonía con los ingredientes locales. Él comparte el afecto por la cocina que lo conecta con sus raíces indias, su visión de trotamundos, y el aprecio que siente por México, sus productos y su gente.

El equipo liderado por su colega Mauricio Hernández Patraca hace eco de esa fraternidad a través de creaciones que son un agasajo para el paladar. De entrada, los Esquites Makai (maíz asado, espuma de elote, brotes de chícharo y aceite de cilantro) y los Mejillones Vindaloo (curry con masala de coco, hojas frescas de curry y sourdough especiado).

Fotos. Restaurante Ghar

Las especialidades al grill como el Cordero Tandoori y el Seekh Kebab (Molida de la casa sazonada con jengibre, ajo, hierbas y especias) forman parte del festín al centro de la mesa. El pollo Tikka masala y la pesca del día bañada en curry a base de leche de coco, en compañía de arroz Basmati, son la apoteosis de la experiencia.

Ghar bar

El preludio de este recorrido gastronómico tiene lugar en el bar contiguo, con acceso desde la calle Mesones, en el corazón de San Miguel de Allende. El espacio de reciente apertura en Casa Hoyos mantiene la esencia estética de Ghar y su ánimo por abrazar a la cultura india y mexicana por medio de travesías sensoriales inéditas.

Fotos. Ghar/ Sheila Ramírez

Además de los cocteles clásicos con el sello de la casa, el menú incluye mixes creativos a base de gin o mezcal según sea la elección, además de audaces mocktails. Entre ellos, Mango Lassi preparado con yogurt natural, miel de abeja, cardamomo, jengibre y comino negro, y el Clamato Tandoori.

Bekeb

Casa Hoyos también es hogar de Bekeb, nominado -por segundo años consecutivo- a los Spirited Awards 2023 en la categoría de Mejor Bar de Hotel de Latinoamérica por The Tales of the Cocktail Foundation. Se encuentra ubicado en la terraza de la propiedad, desde la cual se pueden admirar los templos más emblemáticos de San Miguel de Allende.

Es frente a los matices del atardecer donde Fabiola Padilla, fundadora del cocktail bar, materializa una inusitada experiencia que pone en juego a los cinco sentidos: una masterclass a través de la cual transmite la pasión que la ha convertido en una de las mixólogas mexicanas más sobresalientes en la escena internacional.

Fotos: Bekeb

Aunque el simple hecho de sumergirse en Bekeb y entregarse al descubrimiento de las creaciones plasmadas en su Menú Ancestral, es una vivencia de por sí interesante. Padilla exploró los procesos de fermentación y destilación que han sido compartidos como legados familiares por generaciones en distintas regiones del país, y los reinterpretó en cocteles capaces de sorprender al primer sorbo. Nuestro favorito: Aguamiel.

Después del exquisito itinerario, es momento de disfrutar del confort que brindan las habitaciones de Casa Hoyos, con sus cálida paleta de colores, objetos que reúnen belleza contemporánea y acentos artesanales, y lujo reservado que se despliega en todos los interiores diseñados por el interiorista mexicano Andrés Gutiérrez.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter