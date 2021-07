A sus 25 años, Sonia Mayra Pérez Tapia expuso una de sus investigaciones frente a los grandes científicos de la inmunología en México. Uno de los médicos presentes le dijo: “yo no creo en tus resultados”, pero la joven científica no se quedó callada y, con inocencia, le espetó: “esta no es la iglesia y usted no me tiene que creer, sino que yo le estoy mostrando con evidencia los resultados”.

Ésta es una de las anécdotas que dibuja la presonalidad de la actual directora de la Unidad de Desarrollo e Investigación en Bioprocesos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, quien se ha abierto paso en la ciencia y ha sido una de las especialistas mexicanas buscando respuestas frente a la pandemia de coronavirus SARS-Cov-2.

“He sido afortunada porque mi género no ha sido un impedimento para ser una mujer exitosa. Si he tenido momentos en mi vida, como todas las mujeres, en donde la crianza ha tenido que combinarse con la parte laboral y, afortunadamente, yo recibí un apoyo institucional”, dice Sonia Mayra.

El rol de esta mujer de ciencia ha ido cambiando a lo largo de la emergencia sanitaria. La científica mexicana ha pasado de las preguntas a las acciones específicas como inmunóloga institucional y motivadora, mientras que llegó el momento de hacer un análisis de la experiencia ganada.

“México tiene una dependencia tecnológica brutal del exterior y yo creo que como científicos, como institución, tenemos el gran compromiso de empujar a que esa dependencia poco a poco vaya disminuyendo”, asegura la científica.

La originaria de Veracruz ha impulsado el registro de patentes en el país, como ha sido el caso de la terapia de factor de transferencia, en donde históricamente ha sido una de las impulsoras de este desarrollo.

Una de las metas que se ha fijado la académica del IPN es promover el emprendimiento científico en México por el potencial que tiene . “Sueño con más científicos emprendedores, empresas con base tecnológica, científicos formando empresas con aquéllos que decidan invertir para generar productos y servicios de alta tecnología en nuestro país”, dice Sonia Mayra.

Mayra Pérez Tapia cree que el impulso de las mujeres en la ciencia debe iniciar desde la infancia, para borrar estereotipos que limitan la participación de las profesionales en el campo científico. “Todos los padres tenemos la responsabilidad de impulsar el amor al conocimiento y de hacer prenguntas, así como motivar a las mujeres en un mundo revolucionario en cuanto a los temas de género. A nuestro país todavía le queda muchísimo por caminar”, dice.

A nivel mundial, sólo el 30% de las mujeres elige disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), de acuerdo con la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

La científica considera que cada vez hay más mujeres que participan en la ciencia y tienen habilidades que las convierten en emprendedoras científicas en los negocios. “Las mujeres van a tener un papel muy importante en la generación de políticas para impulsar la ciencia”.

