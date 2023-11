Barbie® crea un espacio para celebrar a mujeres con historias de impacto e inspiración latina

Durante más de seis décadas, Barbie® ha buscado ser una fuente de inspiración para niñas y mujeres de todas las edades. Esta misión sustenta el nacimiento del espacio de conversación ‘Tú puedes ser lo que quieras ser’, el nuevo video podcast que profundiza en temáticas de actualidad con un discurso integral honrando la historia de éxito de mujeres latinoamericanas en diversas disciplinas, demuestra que la autenticidad, voluntad y valentía son elementos clave en el ADN de quienes deciden trascender sin límites los roles tradicionales de género.

Barbie®, de Mattel®, aplaude la diversidad acercando mujeres reales a niñas latinas, en una misión por inspirar el potencial ilimitado que vive en ellas. La marca reconoce la filosofía y resiliencia de aquellas quienes decidieron nunca detenerse ante las turbulencias para hacer de su historia personal un legado de éxito.

Conducido por Natalia Téllez, este video podcast toca temáticas como empoderamiento femenino, diversidad, inclusión y equidad de género, con entrevistas exclusivas a grandes personalidades de impacto e inspiración, como Katya Echazarreta, primera mexicana en llegar al espacio; Joy Huerta, cantante, compositora y ganadora del premio Latin Grammy; Ashley Frangie y Lety Sahagún, empresarias y creadoras del podcast “Se Regalan Dudas”; Daniela Velasco, medallista paraolímpica, Diana Flores, campeona capitana del equipo femenil de flag football; Isabella Springmühl, diseñadora de modas y Estefanía Cervantes, conferencista motivacional, así como la participación de las fundaciones: El Espacio de Michelle, The Trevor Project y She Wins.

“El legado de una marca con una misión tan importante como lo es fomentar la confianza y la resiliencia que las niñas necesitan para buscar un futuro que las lleve a desarrollar su verdadero potencial, creyendo fielmente que el ejemplo es la mayor fuente de inspiración, nos ha llevado a crear este video podcast, generando conciencia y abriendo puertas hacia un futuro más inclusivo, porque si las niñas están cercanas a historias que las representen y que hablen de sus sueños, será mucho más factible que soñar en grande y sentirse capaces sea una realidad” expresa Tessy Botello, Senior Marketing Manager de Barbie® en Latinoamérica.

Este proyecto representa un viaje fascinante hacia la inspiración y el empoderamiento, una valiosa oportunidad para enriquecer la perspectiva y avanzar hacia un futuro más inclusivo y prometedor. El legado de Barbie® como símbolo de equidad e igualdad se manifiesta claramente en esta iniciativa. No se limita únicamente a la creación de un video podcast, sino que aspira a convertirse en un auténtico evento cultural con un impacto significativo.

TALENTO SIN LÍMITES

En entrevista exclusiva con Forbes México, las ‘role models’ seleccionadas expresan cómo ha sido el camino que hoy las coloca como referentes de inspiración:

Katya Echazarreta

Astronauta. Primera mujer mexicana en viajar al espacio

“Tuve la oportunidad de prestar mi imagen para que -por primera vez en la historia- una mujer latina y mexicana inspirara a una muñeca vistiendo un traje espacial. Ahora muchas niñas pueden verse en ella. Una role model sabe quién es y entiende su valor como ser humano.

La preparación es lo más importante: cuando sabemos que la tenemos, nos atrevemos un poquito más. Cuando tomé la decisión para postularme como astronauta, sentí comodidad con mi decisión, sabía que era algo grande pero tenía lo necesario. El miedo es normal, pero prepararse para poder llegar es parte del proceso.”

Ashley Frangie

Emprendedora y creadora del podcast “Se Regalan Dudas”

“La redefinición de la mujer se ha dado a través del tiempo, pero en este momento de la historia, hay muchísimos movimientos femeninos, mujeres siendo más de lo que nos dijeron podíamos ser. Entonces, se me hace increíble que un ícono estereotipado que nos acompañó toda la infancia ahora realmente enseñe lo que somos: multifacéticas, nunca perfectas, queriendo explorar millones de cosas, aceptando miles de versiones. Es una respuesta a la realidad que estamos viviendo. Una Barbie® podcaster sería increíble”.

Lety Sahagún

Emprendedora y creadora del podcast “Se Regalan Dudas”

“En los últimos años, con esta plataforma que he podido construir, he buscado abrir más espacio para más mujeres. Celebro mucho esta iniciativa, sirve como representación de otras cosas con las que nosotras no crecimos: no había muchos espacios para saber qué hacían otras mujeres, de pronto sólo había un lugar qué ocupar. En mi vida personal, una causa es abrir espacios para tantas otras.

El síndrome de la impostora lo traemos todas, pero no porque nacimos así por naturaleza sino por mensajes que escuchamos desde que nacimos hasta el día de hoy. Entonces, nos toca acompañarnos cuando una mujer esté haciendo algo admirable y luminoso, hacérselo saber.”

Joy Huerta

Cantante y compositora, ganadora del premio Grammy

“Agradezco siempre los espacios donde se puede hablar de forma contenida. Entre más visibilidad le demos a estas mujeres, más oportunidades habrá para nuevas generaciones. Es un honor que me hayan escogido entre ellas”.

Natalia Téllez

Actriz y conductora de TV

“Para lograr lo que sueñas, no necesitas cambiar nada de ti. Hasta que no conectas con tu ser auténtico, buscas tu libertad y rascas algunas verdades sobre ti podrás ser lo que quieres ser, honesta y auténticamente.”

Isabella Springmühl

Diseñadora de moda guatemalteca

“Siento un orgullo inmenso, esta iniciativa me recibió como persona. Todas somos capaces y este premio me coloca como una voz de quienes tienen Síndrome de Down con emoción, alma y corazón.”

Daniela Velasco

Atleta y medallista mexicana paralímpica

“No esperes el escenario ideal para hacer las cosas, comienza desde lo que tienes. Este es el boom que necesitamos.”

Estefanía Cervantes

Coach y speaker motivacional. Fundadora de AMPUVALIA

“Es fabuloso que Barbie® reconozca la diversidad e inclusión y nos permita compartir mensajes como personas con discapacidad , que sepan que no estamos solos. No importa lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. Todo es posible.”

Diana Flores

Campeona y capitana del equipo mexicano de Flag Football

“Mujeres increíbles y luchadoras han existido siempre, son el cimiento de lo que somos hoy. Sin embargo, aún hay que seguir construyendo nuevos caminos para las generaciones que vienen detrás. Barbie® está utilizando un poder muy fuerte para romper estereotipos y mostrar nuevas posibilidades. Es transformador”.

La primera temporada del video podcast comprende cinco episodios y está disponible en plataformas digitales en YouTube y Spotify. El proyecto rinde homenaje a quienes han superado las barreras en sus campos laborales como ejemplo positivo para la sociedad y futuras generaciones, dejando en claro que el liderazgo femenino es la prenda que mejor viste a Barbie®.