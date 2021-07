Las cuestiones normativas, de implementación tecnológica o regulación internacional en la Bolsa Mexicana de Valores requieren un alto grado de especialización, Clementina Ramírez, la mujer a cargo del área jurídica en la plaza bursátil afirma que, poco a poco, las mujeres ganan terreno en espacios que eran concebidos típicamente como exclusivos para hombres.

“El medio financiero fue un círculo de hombres, pero hoy hay operadoras de bolsa que mueven millones en un día”, afirma.

Luego de 18 años de trayectoria en la BMV, en 2015, Clementina Ramírez se convirtió en la encargada de los aspectos legales y de normatividad de la principal plaza bursátil del país. Su historia resulta un ejemplo de éxito pues inició en la Bolsa realizando su servicio social.

“Sí podemos, las oportunidades son para todos. Un tema que ha cambiado mucho en el entorno financiero es que las decisiones se toman más por capacidades y talentos. El medio financiero siempre fue un círculo muy cerrado, pero, en las últimas dos décadas, he visto cómo más mujeres están participando en el mundo financiero, esas actividades parecían reservadas para hombres. La diversidad es importante y se abre paso”.

Desde el lado de la normatividad, Clementina Ramírez ha sido clave para que la Bolsa Mexicana realice cambios cruciales para su operación, como la iniciativa de nueva Ley del Mercado de Valores que se publicó en diciembre de 2005, o la integración de acuerdos con las Bolsas y depósitos de la Alianza del Pacífico (MILA).

Clementina afirma que es imprescindible el apoyo entre mujeres, pues ella misma se vio beneficiada de su jefa y predecesora, que confió en su talento.

“Cuando ingresé a la bolsa una mujer era directora jurídica, no era ajeno, era un ejemplo de un referente de mujeres casadas y con hijos que lograban puestos de liderazgo. Ella ayudó a mi crecimiento dentro de la organización y me dijo que tenía potencial, muchas mujeres me ayudaron y me inspiraron”, añade.

