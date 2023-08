Fotogalería: Mick Jagger llega a sus 80 años con ganancias de 98 mdd

Mick Jagger, Keith Richards y compañía ganaron por noche más de 8.5 millones de dólares en una gira de 15 ciudades de Europa el verano pasado, según el rastreador de conciertos Pollstar.

Sin bajar el ritmo, Mick Jagger festeja sus 80 años preparando giras, con nuevo álbum y haciendo grandes interpretaciones en el escenario junto a los los legendarios Rolling Stones.

El músico de Dartford, Inglaterra, ha compartido escenario con diferentes artistas y se mantiene como una de las grandes figuras del rock, que hasta el momento sigue deslumbrando a sus fans en cada una de sus presentaciones.

Mick Jagger, de los Rolling Stones, el 3 de julio de 2022 en Londres, Inglaterra. Foto: © Dave J Hogan/Getty Images.

Un salto espectacular de Mick Jagger en el escenario durante la Gira de las Américas de 1975 de los Rolling Stones. Foto: © Christopher Simon Sykes/Hulton Archive/Getty Images.

‘Pacto con el diablo’

El deporte y una dieta disciplinada, junto con sus genes y antecedentes familiares, han jugado a su favor para mantener la misma figura flaca del adolescente que actuaba gratis en los bares de Londres a principios de los 60.

Uno de sus principales ejemplos vitales fue su padre, un profesor de educación física que vivió hasta los 93 años y diseñó algunos de los programas de entrenamiento que ha seguido.

La ética de trabajo puritana que le inculcó su progenitor ha cimentado también, de forma paradójica, la extensa carrera musical de Jagger, que ha compuesto sin descanso innumerables temas dedicados a la rebeldía y los excesos, desde que en 1950 coincidió en la escuela primaria con Keith Richards, el futuro guitarrista de los Stones.

Si la constancia creativa le ha servido para ser reconocido como uno de los mejores rockeros de todos los tiempos, su cuidado estilo de vida le ha granjeado cierta admiración entre fisiólogos y profesionales de la salud.

Del cantante británico no solo sorprende su agilidad sobre el escenario y su capacidad para trotar durante horas ante estadios abarrotados, sino también su postura recta y erguida, poco frecuente en un hombre de 80 años, una edad en la que el esqueleto tiende a encorvarse.

The Rolling Stones —Bill Wyman, Brian Jones, Charlie Watts, Mick Jagger y Keith Richards— ensayan para una aparición en un programa de televisión británico en 1965 en Londres, Inglaterra. Foto: © Cyrus Andrews/Michael Ochs Archive/Getty Images.

Mick Jagger, de The Rolling Stones, canta para 100,000 personas en un concierto de 1981 en Los Angeles Coliseum en Los Ángeles, California. Foto: © George Rose/Getty Images.

Más allá de la atractiva leyenda que asegura que firmó un pacto con el diablo para mantenerse joven, los amplios recursos que dedica a su salud son probablemente el secreto que le mantiene en forma.

Además de su dedicación al gimnasio, Jagger continúa pasando por el estudio de grabación de manera regular.

El año pasado, publicó un doble sencillo en solitario, inspirado en la actualidad política y la Inglaterra del “Brexit”, una evolución respecto a los temas más juveniles del repertorio de los Stones.

“El mundo está cabeza abajo. Por todos lados lunáticos y payasos. Nadie dice la verdad”, canta Jagger en la cara A del disco, mientras que, en la cara B, recita: “Fui a ver a Inglaterra pero Inglaterra perdió, y todo el mundo dijo que fuimos estafados”.

La música y el estilo de vida son solo dos de los tres pilares que definen la vida de Jagger. El tercero son sus complicadas relaciones familiares y de pareja.

En diciembre de 2016, el músico asistió en un hospital de Nueva York al nacimiento de su octavo hijo, al que llamó Deveraux Octavian y que tiene 45 años menos que su hermana mayor, Karis.

La madre del pequeño Dev, la bailarina de ballet estadounidense Melanie Hamrick, tenía 29 años cuando dio a luz al que era su primer vástago.

La vida sentimental de Mick Jagger

La amplia progenie de Jagger llevó a su compañero de banda Keith Richards a decir que su veterano colega debería comenzar a pensar en hacerse una vasectomía para no tener más hijos. “No se puede ser padre a esa edad. Pobres niños!”, proclamó Richards, que se disculpó poco después.

Mick Jagger de The Rolling Stones actúa en directo en el escenario del Foret National en Bruselas, Bélgica, el 6 de mayo de 1976 durante su Tour de Europa ’76. Foto: Gijsbert Hanekroot/Redferns vía Getty Images.

Mick Jagger y David Bowie actuando en la fiesta del décimo cumpleaños de Prince’s Trust en Wembley Arena el 20 de junio de 1986. Foto: Brian Cooke/Redferns vía Getty Images.

Esas excusas cerraron el episodio sin que aparentemente afectara a la ya de por sí turbulenta relación entre Jagger y Richards, cuya productiva cooperación ha sobrevivido a lo largo de los años a todo tipo de peleas y desaires.

Juntos han firmado clásicos del rock como “Start me up”, “Angie”, “Brown Sugar” y “(I can’t get no) Satisfaction”, un repertorio que siguen repasando, incansables, en las giras de los Stones.

Las problemáticas relaciones con sus socios creativos son an·logas a las que ha atravesado en su vida sentimental.

La más grave fue el suicidio en 2014 de la que había sido su novia durante 13 años, la exmodelo y diseñadora de moda L’Wren Scott, que apareció ahorcada en su apartamento de Nueva York.

Legó eso sí, toda su fortuna al músico británico y especificó en su testamento que no quería dar ni un céntimo de los 9 millones de dólares que poseía a sus hermanos o a cualquier otro familiar.

Jagger se declaró devastado por la muerte de Scott y suspendió los conciertos de los Rolling Stones durante dos meses, hasta que en mayo de aquel año, en Oslo, volvió a enfundarse los pantalones de pitillo y retomó el repertorio habitual de la banda ante 23,000 personas.

Una semana antes, había sido bisabuelo por primera vez, su nieta Assisi Jackson, que entonces tenía 21 años, dio a luz a una niña.

El mal trago de la muerte de Scott se fue difuminando con los años y el cantante retomó una vida disipada de soltero de la que no se han dejado de hacer eco los tabloides del Reino Unido.

Mick Jagger y Ron Wood en el escenario. Foto: © Homer Sykes/Corbis vía Getty Images.

Mick Jagger y John Lennon, el 13 de marzo de 1974 en el Century Plaza Hotel en Century City, California. Foto: © Ron Galella/Colección Ron Galella a través de Getty Images.

Pocos meses después de haber tenido a su octavo hijo con Hamrick, “The Sun” reveló que el músico mantenía en París otra aventura con una joven estadounidense de 22 años, un nuevo cotilleo en torno a su vida que mantiene intacta la leyenda de que el tiempo no pasa para Mick Jagger al mismo ritmo que para el resto de los mortales.

Bisabuelo y padre de un niño de menos de dos años al mismo tiempo, el cantante británico parece haber pasado pagina del suicidio en 2014 de L’Wren Scott, su pareja durante trece años, uno de los episodios más oscuros de su vida.

A pesar de las profundas arrugas que surcan su rostro, ha logrado mantener la imagen de juventud perpetua que exhibe sobre los escenarios desde hace más de medio siglo, siempre vestido con pantalones ajustados y americana entallada.

Jagger sigue contoneándose al inicio de sus conciertos al ritmo de “Sympathy for the devil”, un tema que grabó en el verano de 1968, y rodeado de pantallas gigantes en las que arde un fuego luciferino.

“Permítanme que me presente, soy un hombre acaudalado y de gustos refinados”, recita al inicio de sus actuaciones, en las que llega a recorrer más de diez de kilómetros entre saltos y carreras por el escenario.

Paul McCartney de los Beatles y Mick Jagger de los Rolling Stones se sientan uno frente al otro en un tren en la estación de Euston, esperando la salida a Bangor. Foto: ©Victor Blackman/Express/Getty Images.

Mick Jagger (izquierda) de 8 años, en unas vacaciones familiares con su hermano menor Chris (derecha) en 1951. Esta imagen nunca antes vista formará parte de The Rolling Stones – ‘Exhibicionismo’ en la Galería Saatchi de Londres. Foto: ©Stones Archive/Getty Images.

