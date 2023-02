Lista Forbes | Estos son los 10 artistas mejor pagados del mundo en 2022

Después de lanzar su décimo álbum de estudio Midnights en octubre de 2022, Taylor Swift se convirtió en la primera artista en la historia en reclamar los 10 primeros lugares en la lista de canciones Billboard Hot 100. Un mes después, 14 millones de seguidores leales intentaron comprar boletos para la gira Eras Tour 2023 del ganador de 12 premios Grammy, abrumando a Ticketmaster y provocando una reacción violenta masiva contra el sitio de boletos, y el Departamento de Justicia supuestamente abrió una investigación antimonopolio.

A pesar del éxito de Midnights y la anticipación de Eras (que insinúa un 2023 aún mejor), el ícono del pop obtuvo la mayor parte de sus 92 millones millones de dólares (mdd) en ganancias de la música que lanzó en años anteriores. El catálogo anterior de la mujer de 33 años representaba aproximadamente el 70% de su salario, incluidas las ganancias de la transmisión y las ventas de álbumes. (Universal Music Group, que obtiene el 3% de sus ingresos de Swift, vendió 50 millones en álbumes físicos en 2022, según un informe de un analista de JP Morgan). Fue suficiente para colocar al músico en el número 9 entre los 10 artistas con mayores ingresos; es la sexta vez que hace el corte, y ocupó el puesto número 1 en 2019.

Tan bueno como fue el año de Swift, fue incluso mejor para varias estrellas de rock envejecidas. Los Rolling Stones se llevaron 98 millones de dólares por cantar sus éxitos y celebrar 60 años juntos en su gira European Sixty el año pasado.

Génesis y Sting lo hicieron aún mejor. Aunque no con las valoraciones alucinantes que se vieron en los acuerdos históricos de 500 millones de Bob Dylan o Bruce Springsteen, ambos vendieron el trabajo de su vida por 300 millones cada uno, lo que demuestra que los inversores todavía ven la música popular con bibliotecas profundas como una apuesta segura. Se consideró que Genesis era tan valioso a pesar de que el acuerdo excluye el trabajo del antiguo miembro Peter Gabriel. Genesis incluso venció al ex líder de Police (a quien los fanáticos más jóvenes pueden conocer mejor por su cameo en Only Murders In The Building de Hulu junto a Selena Gomez), gracias a una infusión estimada de 27 millones de la gira, suficiente para ganar el primer lugar en la lista para la primera vez.

Hay muchas otras señales de que a la industria del entretenimiento le gustan las cosas seguras. Treinta y cuatro años después de que Los Simpson se emitiera por primera vez, dos creadores de la familia amarilla favorita de Estados Unidos debutaron en el número 5, gracias a un acuerdo de transmisión de 2019 que migró las 30 temporadas a Disney+ y puso en sus bolsillos anualmente 105 millones no reportados anteriormente. Y James Cameron, el director contra el que “nunca apostaste”, está de vuelta en el top 10 después de una docena de años. Su secuela de Avatar, The Way of Water, y sus seres de piel azul han insuflado algo de vida muy necesaria en la taquilla. Aún en los cines, ha recaudado más de 2.1 mil millones hasta la fecha desde su lanzamiento en diciembre.

Lee más: Anthony Ben Sadoun, la mente detrás del desarrollo tecnológico de Kavak

Estos son los 10 artistas mejor pagados del mundo en 2022

Las estrellas de la taquilla lo han tenido más difícil. Los únicos en el top 10 son Tyler Perry y Brad Pitt, quienes obtuvieron la mayor parte de sus ingresos fuera de la pantalla. Pitt, que apareció por última vez entre los 10 primeros en 2009, vendió una participación mayoritaria en su productora Plan B al conglomerado de medios europeo Mediawan en un acuerdo de diciembre que valoró el negocio en 300 millones. Sus papeles en Bullet Train, Babylon y The Lost City representaron un tercio estimado de sus ingresos.

El único verdadero recién llegado a la lista de este año: el rapero puertorriqueño Bad Bunny, que vendió 400 millones en boletos para sus dos giras, la primera en la primavera en los EU, la segunda en el otoño en los Estados Unidos y América Latina, según rastreador de conciertos Pollstar. Su segunda gira, denominada The World’s Hottest, fue un asunto costoso.

Se necesitaron de 35 a 40 camiones para transportar el equipo y la tripulación de un lugar a otro en los EU y luego se usaron tres aviones, incluido un jet de carga 747, para transportar todo para la etapa latinoamericana, según fuentes con conocimiento de la gira. Ese tipo de espectáculo puede haber ayudado a las ventas, pero significó menos dólares en el bolsillo de la estrella. Incluyendo patrocinios, Bad Bunny ganó 88 millones.

En total, los que más ganaron este año recaudaron 1,350 millones, la mitad que los 10 principales del año pasado, que incluían a Jay-Z, Kanye “Ye” West y Bruce Springsteen. Solo dos aparecieron en ambas listas: Tyler Perry y los creadores de South Park, Trey Parker y Matt Stone.

1. Génesis • 230 millones de dólares

Genesis 2023.

Los pioneros del rock progresivo coronaron el 2022 con una venta de derechos musicales de $300 millones a Concord Music Group en septiembre. El acuerdo incluía derechos de publicación y una selección de flujos de ingresos de música grabada del grupo, así como flujos de ingresos en solitario de Phil Collins (incluida la exitosa canción “In The Air Tonight”) y los compañeros de banda Tony Banks y Mike Rutherford. Las regalías de giras y música grabada completaron sus ingresos.

2. Sting • 210 millones

Sting.

El ganador de 17 premios Grammy y exlíder de Police, conocido por éxitos como “Every Breath You Take” y “Roxanne”, se embolsó 300 millones de dólares antes de pagar honorarios al vender toda su producción musical, tanto en solitario como con The Police, a Universal Music Group en Febrero. “Es un buen catálogo”, dice un abogado de la industria desde hace mucho tiempo en el Obra de la cantante británica. “No me importaría poseerlo”.

3. Tyler Perry • 175 millones

Tyler Perry.

Simplemente llame a Perry con múltiples guiones un hombre renacentista moderno. El magnate de los estudios de actor, director, guionista tuvo otro año lucrativo gracias a los flujos de ingresos simultáneos del cine, sus programas BET TV y el extenso estudio de producción que posee en Atlanta. En su segundo año entre los 10 artistas mejor pagados de Forbes, Perry es el único multimillonario de la lista con una fortuna estimada en mil millones de dólares.

4. Trey Parker y Matt Stone • 160 millones de dólares

Trey Parker y Matt Stone.

El dúo diabólico detrás de South Park tuvo otro año excepcional, gracias a las ganancias de un acuerdo heredado de HBO Max y Book of Mormon, su comedia musical (y brocheta) de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La mayoría proviene de su acuerdo con Paramount, firmado en 2021 y que garantiza a la pareja 935 millones de dólares durante seis años.

5. James L. Brooks y Matt Groening • 105 millones de dólares

James L. Brooks y Matt Groening.

La familia de dibujos animados amarilla favorita de Estados Unidos, Los Simpson, migró las 30 temporadas a Disney+ desde FX en un acuerdo de transmisión de abril de 2019 realizado después de la adquisición anterior de Fox por parte de Disney por unos $ 52 mil millones. Los co-creadores de la serie, Brooks y Groening, no tienen una vaca, hombre, después de haber ganado $ 105 millones anuales no informados anteriormente después de las tarifas, según fuentes familiarizadas con el acuerdo.

6. Brad Pitt • 100 millones de dólares

Brad Pitt.

La venta mayoritaria de Pitt de su productora Plan B en diciembre le valió al actor un estimado de 113 millones de dólares después de los honorarios. El trato también tuvo conversaciones de Hollywood. “Definitivamente se ha convertido en una marca”, dice un abogado, y agrega que Plan B, además de producir los ganadores del Oscar Moonlight, 12 Years A Slave y The Departed de Martin Scorsese, probablemente posee backends y tiene una lista de desarrollo que aumentaría su valor. Otros no se vendieron. “Realmente no tiene activos”, dice un segundo abogado, señalando que la empresa simplemente produce proyectos, en lugar de poseerlos. Pitt ganó aproximadamente 30 millones de dólares adicionales por sus papeles en Bullet Train, Babylon y The Lost City.

7. Rolling Stones • 98 millones

The Rolling Stones.

Si Mick Jagger, Keith Richards y compañía no pueden obtener (ninguna) satisfacción de una gira recaudadora de $ 136 millones y regalías récord, entonces tal vez deberían pintar sus arcas de negro. Los rockeros británicos de OG se embolsaron más de 8,5 millones de dólares por noche en una gira por 15 ciudades de Europa el verano pasado, según el rastreador de conciertos Pollstar.

8. James Cameron • 95 millones de dólares

James Cameron.

Su billetera continuará: el gran éxito de Avatar: The Way of Water convirtió a Cameron en el director de tres de las películas más taquilleras de todos los tiempos, junto con la primera Avatar (2009) y Titanic (1997). Su segunda aparición en Pandora le reportó al menos 95 millones de dólares, según expertos de la industria, en un acuerdo que se dice que está repleto de bonificaciones por cruzar ciertos umbrales de taquilla.

9. Taylor Swift • 92 millones

Foto: Getty Images

Los flujos de ingresos combinados de las ventas de discos físicos, la transmisión en plataformas como Spotify, las descargas digitales, las licencias y la sincronización conforman las ganancias de Swift. Plantea la pregunta: ¿Qué no pueden lograr la superestrella de 33 años (y su leal base de fans, los Swifties)? El choque de Ticketmaster con una demanda increíble de su gira Midnights en noviembre sugiere un 2023 aún más grande para ella, ya que estará de gira durante 52 noches en los EU con un pago potencial de 9 cifras como resultado.

10. Bad Bunny • 88 millones

Bad Bunny. Foto: EFE.

El rapero puertorriqueño, mejor conocido por combinar el reggaetón (una mezcla de reggae caribeño y rap continental) con el trap latino (un subgénero del hip hop con raíces en el sur de los EE. UU.) cautivó a millones de personas en todo el mundo mientras volaba en una palmera durante una gira, apareció junto a Brad Pitt en Bullet Train y desafió al machismo con un estilo fluido de género. La mayor parte de sus ingresos provino de dos giras: El Último Tour Del Mundo, realizado en arenas, y The World’s Hottest Tour, su primera vez tocando en los estadios más grandes posibles. Patrocinios con los gustos de Corona, Cheetos y Adidas fueron la guinda del pastel.

METODOLOGÍA

Las cifras representan las ganancias antes de impuestos de 2022, menos los honorarios de representación (gerentes, abogados, agentes) y/o los costos operativos comerciales. Las fuentes incluyen datos de Nielsen BookScan, Luminate, Pollstar, IMDBPro y Variety Insight, así como entrevistas con agentes, abogados, gerentes, ejecutivos y expertos de la industria.

Este artículo fue publicado previamente en Forbes US

Te puede interesar: Ciudades, los destinos de México más beneficiados con los viajes en pareja