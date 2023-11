Fox llama ‘dama de compañía’ a Mariana Rodríguez

El expresidente Vicente Fox llamó “dama de compañía” a Mariana Rodríguez, empresaria, influencer y esposa de Samuel García, quien es precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República.

El exmandatario replicó este sábado un mensaje de Pedro Ferriz Hijar en la red social X, en donde el comunicador informa que prepara un contenido crítico sobre el pasado del gobernador de Nuevo León con licencia.

Vicente Fox acompañó el retuit con el mensaje: “Pedro, cuentanos (sic) de la historia!! Hay mucho detras (sic) de esa sonrisa y esa dama de compañia (sic)”.

PEDRO, CUENTANOS LA HISTORIA !!

HAY MUCHO DETRAS DE ESA SONRISA Y ESA DAMA DE COMPAÑIA. https://t.co/yh7Q4ICEj8 — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) November 25, 2023

Mariana Rodríguez le respondió que lo que había hecho es violencia.

“Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar”, escribió a través de la misma red.

Mariana, quien es licenciada en Psicología Organizacional por el Tec de Monterrey, le recordó que este sábado es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Lo que usted hizo, se llama violencia.



Por cierto, hoy es el Día Internacional de la de la Violencia contra las Mujeres y las niñas. Tómelo en cuenta. https://t.co/lUF92HtdVt — Mariana Rodriguez (@chavacanamayor) November 25, 2023

Vicente Fox respondió a Mariana Rodríguez que es la jefa de campaña de Samuel García, y que quienes están en la arena política haciendo campaña no pueden hacerse las mártires en la discusión electoral: “Hay libertad de expresión o no”.

Tras las críticas por su comentario, el panista escribió: “No soy ningún machín y a las pruebas me remito. La ondanada (sic) probocada (sic) por influencer pierde su objetividad. Al ofendido verdadero disculpas al entendido de lo que se trata, sigamos adelante. México es primero!!”

“Hay quienes pretenden convertir el debate electoral en debate de generos (sic). Que (sic) equivocación. Si nos amamos y nos respetamos”.

Lee: Samuel García se registra como precandidato presidencial y carga contra alianza PAN-PRI-PRD

“Si atacan a una nos atacan a todas”: Xóchitl Gálvez

La precandidata de la alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, condenó el comentario de Vicente Fox: “Si atacan a una nos atacan a todas. Mi lucha es contra la violencia hacia las mujeres, venga de quien venga, vaya contra quien vaya”.

Si atacan a una nos atacan a todas.



Mi lucha es contra la violencia hacia las mujeres, venga de quien venga, vaya contra quien vaya.



Rechazo y condeno totalmente las afirmaciones de @VicenteFoxQue contra Mariana Rodríguez @chavacanamayor.#25N — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) November 25, 2023

A lo que Vicente Fox respondió:

“Ah como (sic) le ha hechado (sic) crema a los tacos…… a que (sic) viene si atacan a una nos atacan a todas…”

A QUIEN SE ATACA, CON QUE, COMO, DONDE, CUANDO ?? https://t.co/JseTSeGpio — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) November 25, 2023

