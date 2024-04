Gobierno investiga a 60 sacerdotes por expresar opiniones políticas, afirma Xóchitl Gálvez

La candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez denunció este miércoles que al menos 60 sacerdotes están siendo investigados por el Gobierno por expresar sus opiniones políticas durante las homilías.

“Hay 60 obispos o sacerdotes que están siendo investigados por decir lo que opinan en la iglesia. ¿Qué es eso? El Gobierno los está persiguiendo porque no hay libertad de expresión para ellos”, señaló Gálvez al salir de la CXVI Asamblea Plenaria de los obispos del país, en la sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), a donde acudió como invitada.

La candidata presidencial de la alianza Fuerza y Corazón por México lamentó que pese a que en el país existe una división de Iglesia y Estado, sacerdotes y obispos no puedan expresar sus ideas “y hay más de 60 procesados” por ello, enfatizó.

Xóchitl Gálvez expuso que, según las investigaciones, los sacerdotes “están metiéndose en temas políticos” pero señaló que “a lo mejor lo único que está haciendo es una reflexión sobre lo que está pasando en el país, habría que ver los casos”.

Lee también: Sheinbaum pide a las iglesias que ayuden a combatir las causas del crimen

Xóchitl Gálvez reconoció que esta información no le fue otorgada durante la reunión que sostuvo este miércoles en la CEM, y dijo que ella contaba con esa información de manera previa y por ello abordó el tema con los religiosos.

“Sí lo abordé (el tema). Yo he pedido que se quite la ‘mañanera’ (conferencia presidencial) porque el presidente dice cosas, y cuando hablamos de libertad de expresión ustedes (sacerdotes) no tendrían por qué estar sujetos a ningún tipo de persecución, yo lo abordé de manera voluntaria porque tengo conocimiento de los 60 casos”, insistió.

Asimismo Xóchitl Gálvez comentó que los representantes de la Iglesia le externaron su preocupación sobre la inseguridad y la pobreza que vive el país.

“Hubo alguien que me dijo: ‘Ahora los ricos son más ricos’. ¿Qué está pasando con el tema de la redistribución de la riqueza?”, refirió.

Xóchitl Gálvez señaló que entre los compromisos que hizo con los obispos está el seguir “la agenda de paz” y políticas públicas que fortalezcan a la familia.

Este es el segundo encuentro que sostiene la Iglesia católica con los aspirantes presidenciales desde el pasado 11 de marzo, cuando los convocó a firmar el Compromiso por la Paz, una lista de 117 iniciativas enfocadas a combatir la violencia propuestas por la CEM.

Un poco más temprano, la candidata oficialista de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM), Claudia Sheinbaum, se reunió con la CEM, mientras que este jueves lo hará el candidato del opositor Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez.

Con información de EFE

