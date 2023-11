‘Hemos tumbado los estigmas’, afirma Peso Pluma sobre los músicos mexicanos en la industria

En Miami, Wynwood y el Design District son un par de barrios multicolor que desbordan expresión artística a cada paso. Adonde quiera que la mirada se dirija, se pueden encontrar muros con grafiti, cuyas imágenes bien podrían adornar las paredes de las más exigentes galerías de arte contemporáneo.

Enclavada en sus calles está la oficina de Spotify. Ahí es la cita con Peso Pluma, el artista mexicano que hace poco más de un mes arrasó en los Premios Billboard Latin Music 2023, con nada más y nada menos que ocho reconocimientos, entre los que se encuentran Artista del año, debut; “Hot latin song” canción del año y “Hot latin song” Artista del año, masculino.

El mexicano irrumpe en el salón con su figura de 1.80 de estatura. De pocas palabras y sin ninguna concesión, toma asiento e inicia la entrevista. Y la primera pregunta rompe el silencio: ¿A qué se debe este vertiginoso éxito y crecimiento? Apenas comenzó su carrera en 2020, cuando lanzó un disco en vivo y su primer álbum de estudio: Ah y que?

“Es una combinación de mucho trabajo, sacrificios, mucha dedicación y, sobre todo, la originalidad que tiene el proyecto, y la autenticidad del mismo. Creo que es lo que más llama la atención del proyecto. Es lo que más le gusta a la gente y, por eso, creo que es la combinación perfecta”, dice el artista, en entrevista para Forbes México.

Peso Pluma, originario de Jalisco, comenzó a tocar la guitarra a los 15 años, y ése fue el origen de su carrera. “Me di cuenta de que lo que me gustaba era cantar, y era un hobbie que yo tenía con mis amigos; cantaba en las fiestas, en reuniones. Ya después me di cuenta de que se me facilitaba componer, explayarme en una hoja de papel y escribir lo que yo sentía”.

“Siempre pendientes”, en colaboración con Luis R. Conriquez, fue la canción con la que comenzó a cobrar mayor relevancia dentro de Spotify. El tema acumula más de 325 millones de streams, de acuerdo con información de la plataforma.

Peso Pluma, cantante 07 de octubre 2023 Foto: © Fernando Luna Arce

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Mexican Power: Peso Pluma afirma, ‘hemos tumbado los estigmas’

Durante los últimos años, la música mexicana se ha posicionado a nivel global. Se encuentra entre la música más escuchada. ¿Una muestra? En junio de este año, Peso Pluma se convirtió en el primer artista en dominar simultáneamente las listas Billboard Global 200 y Billboard 200 Excl. U.S. con dos canciones: “Ella baila sola” y “BZRP Music Sessions, Vol. 55”.

Además, participa en tres de las cinco canciones de música alternativa con más streams a nivel global de 2023: “Ella baila sola”, “AMG” y “PRC”. “Creo que el género mexicano ha tomado un pico importante en esta última etapa musical, porque es, sobre todo, un movimiento muy regional, y creo que los estigmas los hemos tumbado. Y esto se ha ido [a lo] global, y se ha ido [a lo] mundial. Nos ha impresionado a todos. Creo que las colaboraciones son muy importantes, porque significa que estamos unidos, no sólo como artistas, sino como industria”.

Peso Pluma acaba de fundar su propia disquera, Double P Records, en asociación con Prajin Records. De acuerdo con información de Billboard, ya firmó con tres artistas: Tito Laija, Jasiel Núñez y Raúl Vega. “Es un sello que invita a los artistas a que vean la transparencia en sí, porque hay muchas cosas que en la industria no se dicen y no se ven. Muchos contratos se van por debajo de la mesa y, los artistas, siendo jóvenes o no sabiendo mucho del tema, pues, terminan firmando un contrato sin saber qué están firmando. Creo que es muy importante tener esa transparencia y saber qué es lo que estás haciendo con tu carrera. Y creo que en Double P lo tenemos”.

El cambio tan radical que tuvo el mundo en la forma de consumir música y sus productos relacionados, sobre todo durante la última década (por lo menos en México), también transformó la exigencia creativa para los artistas. “La música, hoy en día, se consume fugazmente, de una manera muy rápida. Si el viernes tenemos un lanzamiento de tu artista favorito, quizá en dos días o en tres tu otro artista favorito va a lanzar algo también. Entonces, la música, lamentablemente, se escucha a tope y les aburre, y se siguen con otro tema. Entonces, es importante estar creando, no bajar la guardia […] Claro que hay cierta presión […], pero de la buena”, dice.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México