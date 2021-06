Fundar un partido es un negocio para políticos, empresarios y sindicatos

“Fundar un partido en México es un gran negocio para unos cuantos, que tienen la capacidad de convocatoria para cumplir con los requisitos del INE como políticos, empresarios y sindicatos”, asegura Ximena Mata Zenteno, consultora en asuntos públicos en Integralia Consultores.

Los empresarios pueden echar mano de las grandes plantillas de trabajadores, que sean muy leales y quieran afiliarse, ejemplifica la consultora a Forbes México.

En 2020, el Instituto Nacional Electoral (INE) le dio luz verde a la creación del Partido Encuentro Solidario (PES), una agrupación vinculada a las iglesias pentecostales; Redes Sociales Progresistas (RSP), que está ligado a la exlideresa del sindicato de maestros Elba Esther Gordillo, y Fuerza por México, que tiene vínculos con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), sindicato liderado por Pedro Haces.

Quedó en el camino México Libre, impulsado por el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala.

Como quedó evidenciado, otros con el poder para fundar un partido político son los sindicatos, quienes tienen muchos agremiados, señala la maestra en Administración Pública de la Universidad de Columbia y abogada por la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP).

Otra vía, agrega, es buscar el apoyo de ciudadanos, como lo intentó México Libre, que aportó por el respaldo de quienes en algún momento simpatizaban con el PAN y estaban inconformes en cómo se ha manejado ese partido en los últimos años, dice Mata Zenteno.

Las figuras reconocidas de México Libre son Felipe Calderón y Margarita Zavala: “Ellos tienen cierto arrastre y entonces logran captar a los inconformes del PAN y otros simpatizantes ciudadanos”.

En el caso de los sindicatos, apunta, los líderes invitan voluntariamente a sus agremiados a que se sumen al partido y a cambio entregan beneficios, pero eso es sólo el inicio: “El chiste no es lograr el registro, sino mantenerlo para que sea un gran negocio”.

La idea es que el partido subsista y no se muera de una elección a otra, expone la especialista en temas de gobierno y asuntos públicos.

La Ley General de Partidos Políticos establece que la organización de ciudadanos que pretenda constituirse como partido político nacional deberá informar de tal propósito al Instituto Nacional Electoral (INE) en el mes de enero del año siguiente a la elección presidencial.

Entre los requisitos mínimos para conformar un partido están la celebración de asambleas en por lo menos en 20 entidades o en 200 distritos electorales.

En estas asambleas deben participar 3,000 afiliados por entidad o bien 300 por distrito electoral y se debe constatar que en las asambleas no participen organizaciones gremiales.

Los partidos inician como asociaciones para buscar agremiados y van creciendo con sus propios recursos.

Ximena Mata cuestiona: “¿Cuánto cuesta fundar un partido? Eso depende de cada organización que te puede decir ‘pues no me cuesta nada, yo voy a cada casa a ver si se quieren registrar y afiliar, los convocó a un evento y me cuesta a lo mejor la renta del salón para convocar a las asambleas, o a lo mejor ni eso no, porque me prestan el lugar’”.

Hugo Eric Flores Cervantes, presidente del Partido Encuentro Solidario (PES), informó la realización de 300 asambleas y presumió ser el primer partido en la historia de México que las hizo en todos los distritos electorales. Por todas las asambleas se invirtieron aproximadamente 15 millones de pesos, reportó.

“Nosotros acordamos que la donación en especie valía alrededor de 22 millones de pesos”, comentó por otra parte José Fernando Gónzalez Sánchez, presidente de Redes Sociales Progresistas (RSP).

“Fueron más de 40 y tantos millones de pesos lo que recibimos para la formación de un partido en todo el país, un partido en donde representas a más de 100 millones de mexicanos para la búsqueda de un espacio”, indicó a su vez Gerardo Islas Maldonado, presidente de Fuerza por México.

“Los partidos chiquitos no le tiran a ganar, si no le tiran a conservar su registro”, apunta Ximena Mata.

“Si logran 3% de la votación eso les asegura que el año siguiente siguen siendo partido político y con eso pues cada año tienen asegurada una prerrogativa del INE, y por eso es un gran negocio”, dice la consultora de Integralia.

Con las prerrogativas del INE pueden mantener sus estructuras y pagarle sueldos a las personas que contratan para trabajar en el partido político, añade.

“Y en épocas electorales tienen dinero para financiar algunas campañas y darle a los candidatos para que puedan ser competitivos”, refirió.

Unos brillan y otros mueren

En los últimos años, los partidos que han conseguido su registro no han logrado subsistir, aunque sí hay casos que éxito.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), impulsado por Andrés Manuel López Obrador con miras a las elecciones de 2018, realizó su Asamblea Nacional Constitutiva el 26 de enero de 2014. El día 9 de julio de ese mismo año fue reconocido oficialmente como partido político por el INE.

Movimiento Ciudadano fue constituido por Alexis Mercado Mejía y Dante Delgado Rannauro, originalmente como Partido Convergencia por la Democracia. Obtuvo su registro el 30 de junio de 1999 y entre sus principios sostiene la socialdemocracia renovada, la igualdad y la equidad, la protección de los débiles y la libertad como autonomía.

El Partido Encuentro Social (PES) fue fundado en 2006 por Hugo Éric Flores Cervantes. La ideología del partido era esencialmente conservadora, con abierta oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto.

El Partido Nueva Alianza (Panal) fue fundado en el año 2005 por Elba Esther Gordillo. Tras participar en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012 con un candidato propio, en 2018 apoyó al priista José Antonio Meade, pero perdió el registro por la escasa votación que recibió.

El Partido Socialdemócrata fue fundado el 31 de enero de 2005 por Patricia Mercado. El PES,​ conocido primero como Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina,​ participó por primera vez en las elecciones federales de 2006. Tras diversas disputas internas que alejaron a la fundadora, el partido perdió su registro en 2009.

El Partido Alianza Social (PAS) surgido de militantes del desaparecido Partido Demócrata Mexicano, organiza la Asamblea Constituyente en la Ciudad de México el 2 de mayo de 1998. Obtiene su registró el 30 de junio de 1999.

El Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN) logra su registro en 1997 como agrupación política nacional y como partido el 30 de junio de 1999.

El Partido Democracia Social (PDS) surge de una convocatoria abierta a ciudadanas y ciudadanos bajo la única condición de que no pertenecieran a ningún partido político. Obtienen su registro el 12 de junio de 1999 liderado por Gilberto Rincón Gallardo.

El Partido de Centro Democrático (PCD) nació el 17 de enero de 1999 como la asociación civil Comité Promotor de Centro Democrático; realizó su Asamblea Nacional Constitutiva y obtuvo su registro el 12 de julio de 1999 liderado por el expriista Manuel Camacho Solís y Marcelo Ebrard. Únicamente participó en las elecciones del 2000.

El Partido del Trabajo (PT) se constituyó los días 8 y 9 de diciembre de 1990 en la Ciudad de México. Obtuvo su registro de manera provisional en 1990, mismo que pierde en las elecciones de 1991. El último registro corresponde al 13 de enero de 1993. Se formó a partir de la lucha de la coordinación de varias organizaciones sociales y su líder ha sido Alberto Anaya.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) surgido de los integrantes de la denominada Corriente de Democratizador al interior del PRI, quien se encargó de organizar la Asamblea Nacional Constitutiva en mayo de 1989. Unos días después el PMS adoptó los documentos del PRD. Obtuvieron su registro el 26 de mayo de 1989.

El Partido Mexicano Socialista (PMS) fue formado el 30 de marzo de 1987 y obtuvo su registro el 26 de junio de ese mismo año. Se definió como una fuerza revolucionaria de masas, de carácter socialista y patriótica. Basado en la teoría socialista, buscaba establecer un sistema económico distinto.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se fundó en 1986, obtuvo su registro el 9 de febrero de 1991 Su interés es primordialmente el cuidado y conservación de la naturaleza y el medio ambiente.

