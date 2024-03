Gobierno afirma que sigue suspendido campo de golf operado por Salinas Pliego

El gobierno federal aseguró este martes que se mantiene la suspensión de actividades de golf en el Parque Nacional Tangolunda, en Oaxaca, luego de que el empresario Ricardo Salinas Pliego informara la víspera que había obtenido una suspensión definitiva contra el aseguramiento del campo que tenía bajo concesión.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó en un comunicado que la declaratoria de Área Natural Protegida del parque, donde se encuentra el campo de golf, busca recuperar un bien público “para el disfrute del pueblo de México y el medio ambiente de Huatulco”.

Argumentó que el parque conecta más de 17,000 hectáreas de selva “en buen estado de conservación” y hábitat de especies de aves, mamíferos y flora endémica.

“La suspensión otorgada es para los efectos de “mantener vivo el ecosistema”, por lo que dicha medida no contraviene lo establecido en el decreto por el que se declara Área Natural Protegida”, indicó.

La Semarnat sostuvo que el agua ocupada por el campo de golf para regar el pasto representa el consumo de todos los pobladores de Oaxaca por 10 días, y más de 2 años del consumo de la población de Santa María Huatulco, que en temporada de estiaje es importante para la población del estado y el municipio.

“Además, los pozos utilizados no cuentan con las autorizaciones requeridas, ni concesiones necesarias para disponer del agua para regar pasto, por lo que su uso es ilegal”, expuso.

Agregó que el proyecto de restauración prevé un parque público en el que se sembrarán 76 hectáreas de especies de selva baja, se restaurará el manglar y duna costera, y se habilitarán senderos con acceso directo a la playa.

“Señores pues resulta que los #Gobiernicolas me la volvieron a pellizcar y que la ley si es la ley. Vamos a tener que meterle el doble de dinero para ver qué podemos rescatar del campo de golf… @LuisaAlcalde

mande a sus gatos rápido a quitar los sellos de clausura, tenemos que ver qué podemos rescatar del campo 😘😌 NO ME VAN A DOBLAR!!!”, escribió ayer el presidente de Grupo Salinas en la red social X.

El 14 de marzo la Guardia Nacional tomó el parque ubicado en el municipio de Santa María Huatulco, medida que Salinas Pliego calificó como un acto de represión y un despojo a los trabajadores.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado que el campo de golf es propiedad de la nación debido a que la concesión otorgada a Salinas Pliego venció. Además el gobierno y Grupo Salinas mantienen una disputa legal por un supuesto adeudo de 63,000 millones de pesos en impuestos.

