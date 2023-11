Gobierno de CDMX propone regular plataformas de alojamiento como Airbnb

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que tiene una propuesta para regular las plataformas digitales de servicios de alojamiento como Airbnb, la cual contempla reformas a la Ley de Turismo local, así como la creación de un padrón de inmuebles y anfitriones destinados a estas rentas.

El funcionario dijo que esta propuesta será enviada al Congreso capitalino para que sea analizada y que responde a la inquietud de los habitantes de distintas colonias de la Ciudad de México, como la Roma, Condesa, Juárez y otras, que han advertido problemas por la llamada “gentrificación”, que incluso ha expulsado a gente de las mismas.

“Nos interesa mucho como gobierno, la tranquilidad de los vecinos de las distintas colonias; que no sientan los vecinos que hay una situación de desplazamiento, gentrificación, que van siendo expulsados por dinámicas económicas nuevas de sus hogares, que no exista competencia desigual que quien vaya a desarrollar una labor en la industria hotelera y que tenga mismas obligaciones, que no haya simulaciones que no se presente como un alojamiento temporal, pero en la realidad es un hotel”, detalló.

Eduardo Clark, director General de Gobierno Digital en la Agencia Digital de Innovación Pública, dijo que los que rentan deberán inscribirse al padrón de anfitriones en una plataforma 100 por ciento digital y que cada semestre tendrán que hacerlo de manera automática.

“Sin intermediar ningún tipo de contacto con algún funcionario público, la ocupación del inmueble ante la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, cuántas noches estuvo ocupado el inmueble, y no se permitirá la inscripción del padrón por anfitrión, por más de más de tres casas, departamentos o habitaciones evitando la renta masiva de este tipo de unidades”, detalló.

Batres añadió que el impuesto anual de 3.5 por ciento para hoteles y 5 por ciento para las plataformas digitales de servicio de alojamiento se mantendrá, pero que, en caso de que un anfitrión tenga registrado el límite permitido de tres inmuebles en renta por alguna plataforma digital, se le añadirá un nuevo pago de derechos, el cual se reglamentará en el código fiscal en los próximos días.

