Google invertirá 550 mdd en gigante chino JD.com

Las dos empresas describieron la inversión como parte de una sociedad más amplia que incluirá la promoción de productos de JD.com en el servicio de compras de Google.

Esto podría ayudar a JD.com a expandirse más allá de su área de influencia en China y el sudeste asiático y establecer una presencia significativa en mercados europeos y el estadounidense.

Representantes de las empresas dijeron que el acuerdo inicialmente no implicaría nuevas iniciativas de gran envergadura de Google en China, donde los principales servicios de la empresa están bloqueados al negarse a censurar los resultados en cumplimiento de las leyes locales.

Entre los inversores en JD.com están la potencia de redes sociales china Tencent Holdings Ltd, el archirrival del comercio electrónico chino Alibaba Group Holding Ltd , y Walmart Inc.