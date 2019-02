Guaidó pide a México y Uruguay ponerse ‘del lado correcto de la historia’

Los gobiernos de Uruguay y México realizarán una conferencia para analizar la situación en Venezuela en la ciudad de Montevideo, como un primer paso para lograr una transición democrática.

Dichos países se han mantenido “neutrales” ante el conflicto en Venezuela, pero Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, llamó a ambos gobiernos a que reflexionen y se coloquen del “lado correcto de la historia” y así abandonar la neutralidad.

En su misiva, el presidente interino de Venezuela respondió a las posturas de los gobiernos encabezados por los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Tabaré Vázquez, que las fuerzas democráticas no se prestarán para un diálogo que prolongue la estadía en el poder a “los violadores de Derechos Humanos”.

“Ratificamos a los gobiernos de México y Uruguay nuestra posición de restituir el orden constitucional en Venezuela. Tenemos una ruta clara: 1. Cese de la usurpación 2. Gobierno de transición 3. Elecciones libres ¡Únanse a nuestro llamado democrático!”, escribió Guaidó.

El pasado 23 de enero, a través de un comunicado, los gobiernos de México y Uruguay apuntaron que todos los actores deben encontrar una solución pacífica y democrática ante la actual situación en Venezuela.

“Queremos respetuosamente manifestarles nuestra disposición e invitación a que participen como colaboradores y facilitadores ante el régimen que hoy usurpa la Presidencia”, externó Guaidó a mandatarios.

Además, pidió a los gobiernos internacionales que intercedan como colaboradores y facilitadores, ante el régimen de Nicolás Maduro, para así lograr el cese de la usurpación y el fiel cumplimiento de la constitución en Venezuela.

Encuentro en Montevideo

Vale mencionar que, organizada por el Ministerio uruguayo de Relaciones Exteriores, el próximo 7 de febrero, se llevará a cabo un encuentro bilateral Uruguay y México para analizar la situación en el país, ya que ambos gobiernos se han expresado neutrales en el conflicto.

Detalló que la conferencia se llevará a cabo en Montevideo, capital uruguaya, cuyo propósito “es sentar las bases para establecer un nuevo mecanismo de diálogo que, con la inclusión de todas las fuerzas venezolanas, coadyuve a devolver la estabilidad y la paz en ese país”.

El Ministerio uruguayo de Exteriores precisó que “este esfuerzo responde al llamado del secretario general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), António Guterres, de apostar por el diálogo frente a quienes niegan que exista esa posibilidad”.

Acuerdo en la Unión Europea

Por su parte, La Unión Europea acordó encabezar un grupo internacional junto con países sudamericanos para ayudar a resolver crisis en Venezuela, dijo la comisaria de Asuntos Exteriores del bloque, Federica Mogherini.

El grupo incluirá a Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, España, Ecuador y Bolivia, y sus tareas acabarán si no hay suficiente avance en 90 días.

También se estudiará la posibilidad de nuevas sanciones contra el Gobierno del presidente socialista Nicolás Maduro.

“Hemos establecido sanciones específicas y los ministros podrían considerar otras”, dijo Mogherini, principal diplomática de la UE, a los reporteros después de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la UE en Bucarest.

Turquía advierte riesgos

A su turno, el gobierno de Turquía advirtió que una injerencia en la crisis política en Venezuela podría desencadenar una “guerra civil” en ese país.

El ministro turco de Relaciones Exteriores, Mevlüt Çavusoglu, advirtió a la Unión Europea de los riesgos de reconocer, como lo hizo en las últimas horas la Eurocámara, al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino del país.

“Lo hemos dicho desde el principio: una intervención de fuera no es sana, no es correcto, no puede solucionar nada, sólo puede ahondar la crisis; podría incluso, Dios no lo quiera, arrastrar al país a una guerra civil”, alertó Çavusoglu, desde Bucarest, Rumanía, donde Turquía participa como invitada en una reunión de ministros de Exteriores de la UE.

Señaló que en la crisis venezolana “en lugar de elegir bando hay que fomentar el diálogo, los países deben priorizar el diálogo y la cooperación con Venezuela”.

Insistió que en la situación, “en lugar de dividirse en bandos, deberíamos concentrarnos en ayudar más a Venezuela y al pueblo venezolano, y así eliminaríamos un problema de la región”, enfatizó Çavusoglu.

El ministro consideró como incorrecto el reconocimiento de Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, ya que el presidente Nicolás Maduro llegó al poder a través de elecciones.

Con información de Reuters y Notimex.

