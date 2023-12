Liderazgo Femenino: agradecimiento, inspiración y acción

Me pasa cada año: llega diciembre y me invade una mezcla de nostalgia y reflexión; ¿a ti no? Vivimos mucho ciclos a nivel individual pero el fin de un año e inicio de otro es un ciclo fuera de nuestras manos, de nuestra individualidad, algo compartido entre toda la humanidad. Por eso me gusta recibir la nostalgia y darle un tono positivo convirtiéndola en agradecimiento a lo vivido y lo aprendido en los últimos doce meses.

Yo tengo mucho que agradecer a nivel personal y justo ahora estoy en el proceso de reflexionar en torno a eso. Sin embargo, cuando pensé en mis aprendizajes a nivel profesional, sentí un agradecimiento especial por las mujeres excepcionales que he tenido el privilegio de conocer, que han dejado una marca imborrable en mi vida y en el mundo del liderazgo femenino.

En este artículo, quiero compartir contigo algunas de las mujeres extraordinarias que he tenido el honor de conocer en 2023 y las valiosas lecciones que me han brindado. Cada una de ellas ha aportado una perspectiva única y una pasión inquebrantable por el cambio y el empoderamiento, lo que las convierte en verdaderas fuentes de inspiración para todas nosotras.

Estas mujeres son mucho más que simples nombres en una lista; son auténticas fuentes de inspiración y modelos a seguir. Pero la verdadera magia reside en cómo podemos llevar esta inspiración a nuestro día a día. No se trata solo de admirar sus logros desde lejos, sino de internalizar y aplicar lo que tanto admiramos en nuestras propias vidas. Cada una de estas mujeres nos ha dejado con una habilidad valiosa, una característica única y un aprendizaje profundo.

Susana Vidal: Esta autora, conocida por su libro “Efecto Frida”, me inspira profundamente porque ha demostrado que ser delicada y fuerte al mismo tiempo es la esencia femenina más natural. Su comprensión de las claves del feminismo y su capacidad para equilibrar este movimiento son admirables. Podemos llevar esta inspiración a la acción al abrazar nuestra propia dualidad y empoderarnos como mujeres.

Valeria Moi: Como economista, Valeria Moi ha destacado la importancia de apoyar a las emprendedoras y ayudarlas a crecer. Su compromiso con el empoderamiento económico de las mujeres es inspirador. Para llevar esta inspiración a la acción, podemos trabajar en proporcionar herramientas y capacitación adecuadas para las emprendedoras y crear oportunidades de crecimiento sostenible.

Marlene Garayzar: Marlene es la primera mujer mexicana que fundó un unicornio en el mundo de las fintech. Su enfoque en servir a aquellos que han sido desatendidos por años en el sistema financiero es una lección poderosa en inclusión. Podemos seguir su ejemplo al buscar oportunidades para ayudar a quienes más lo necesitan y utilizar la tecnología para hacerlo de manera eficiente.

Carmen Félix: Reconocida como una de las 100 mujeres más poderosas de México, Carmen Félix ha dedicado su vida a abrir caminos en el mundo del espacio y la ciencia. Su mensaje de alentar a las niñas y jóvenes a soñar en grande y trabajar duro es inspirador. Podemos llevar esto a la acción al promover la igualdad de género en campos STEM y apoyar a las jóvenes en su camino hacia el éxito.

Ceci de los Ríos: Ceci de los Ríos ha presentado el primer centro de biohacking en Latinoamérica, brindando un enfoque personalizado para el bienestar. Podemos seguir su ejemplo al cuidar nuestra salud mental y física, tomando medidas preventivas para una vida más saludable.

Nilda Chiaraviglio: Esta reconocida psicoterapeuta nos insta a cuidar de nuestro bienestar mental y a practicar la comunicación no violenta. Podemos llevar su inspiración a la acción desarrollando un liderazgo auténtico, desafiando los roles de género y fortaleciendo nuestras relaciones personales y laborales.

Teresa Gutiérrez Gutiérrez: Como Country Manager de Rappi en México, Teresa Gutiérrez demuestra el poder del liderazgo femenino en un entorno empresarial competitivo. Su enfoque en la inclusión y el apoyo a las mujeres en el lugar de trabajo es ejemplar. Podemos seguir su camino promoviendo un liderazgo incluyente y brindando mentoría a las futuras líderes.

Mariate Arnal: Mariate Arnal nos recuerda la importancia de cuidar nuestra salud mental y tomar un descanso cuando sea necesario. Su historia de reconocer el burnout y detenerse para recuperarse es un recordatorio de la valentía de cuidar de uno mismo. Podemos llevar esto a la acción al priorizar nuestro bienestar y buscar un equilibrio en nuestras vidas.

Andreia Morelli: Con más de 23 años de experiencia en American Express, Andreia Morelli es un ejemplo de perseverancia y aprendizaje constante. Su enfoque en desafiarse a sí misma y seguir aprendiendo es inspirador. Podemos seguir su camino al buscar oportunidades de crecimiento y desarrollo personal en todas las áreas de nuestras vidas.

Conectar con la gratitud es una parte esencial del proceso de cerrar ciclos y recibir uno nuevo. Te invito a que tomes de estas reflexiones lo que más resuena contigo, que uses las lecciones que te compartí de estas extraordinarias mujeres como chispas de inspiración para que en 2024, te conviertas en la líder que estás destinada a ser: compartiendo tu sabiduría, experiencia y energía positiva. Sigamos trabajando juntas para lograr un mundo de igualdad, tolerancia y liderazgo con empatía.

