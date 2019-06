Habemus acuerdo: Trump retira amago de aranceles a México

El presidente Donald Trump informó que su gobierno y el de México llegaron a un acuerdo migratorio con el cual quedan desactivados los aranceles que entrarían en vigor el lunes para todos los productos mexicanos.

“Me complace informarle que los Estados Unidos de América han alcanzado un acuerdo firmado con México. Las tarifas programadas para ser implementadas por EU el lunes, en contra de México, quedan suspendidas indefinidamente”, tuiteó el mandatario.

Agregó que México aceptó tomar “medidas enérgicas para detener la marea de la migración” que atraviesa su territorio para llegar a Estados Unidos.

El objetivo es reducir o eliminar en gran medida la inmigración ilegal, indicó Trump, quien amagó con imponer aranceles a todas las importaciones de México a partir del lunes con una tasa que iniciaría en 5% y que subiría cada mes hasta llegar a 25%.

Los detalles del acuerdo, agregó, serán publicados en breve por el Departamento de Estado.

….stem the tide of Migration through Mexico, and to our Southern Border. This is being done to greatly reduce, or eliminate, Illegal Immigration coming from Mexico and into the United States. Details of the agreement will be released shortly by the State Department. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2019