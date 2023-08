Hacienda descarta alzas de impuestos en 2024

La Secretaría de Hacienda descartó que en el Paquete Económico 2024 se incluyan incrementos de impuestos, de acuerdo con el subsecretario de la dependencia, Gabriel Yorio González.

“No habrá sorpresas en términos de reformas fiscales. No se está tocando la estructura fiscal, en este sentido no hay ningún ajuste en los impuestos, no se suben, prácticamente se mantienen iguales”, adelantó el funcionario al término de su participación en la clausura de la Primera Semana Fintech.

El 8 de septiembre el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, entregará al Congreso el Paquete Económico 2024.

Agregó que los lineamientos generales con los que se armó el paquete son los mismos con los que se han elaborado los presupuestos previos.

Lee: Banxico mejora sus previsiones para la economía mexicana en 2023 y 2024

“Una política de endeudamiento estable es lo que hemos venido repitiendo durante los últimos cinco años. Para el último programa económico que hará esta administración la deuda estará anclada en la forma en la que lo hemos venido haciendo”, indicó.

Además declaró que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya marcó de forma clara los lineamientos para una transición financiera ordenada, lo que implica que se ha refinanciado la deuda del país para entregar a la siguiente administración unas finanzas sanas y sin presiones financieras.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado