En Chile, la Superintendencia (órgano fiscalizador) fue notificada por diversas entidades de una publicación a través de redes sociales, por medio de la cual se habría hecho público un archivo que contenía datos de un número aproximado de 14,000 tarjetas de crédito, pertenecientes a distintos emisores nacionales y extranjeros.

La publicación fue hecha por el grupo de cibercriminales autodenominado ShadowBrokers, que publicó el número de tarjeta, el número de seguridad (CVV) y la fecha de expiración de estos productos, detalló en un comunicado la Superintendencia de Bancos e Insituciones Financieras Chile (SBIF).

We are responsible for your Attack.

Freedom to: -dreex1 -B00du13 -Mr.H -TESTnull

— TheShadowBrokers (@brokers_shadow) July 12, 2018