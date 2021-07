Hallan irregularidades en Tren Ligero de Guadalajara por 174 mdp

En su primer informe sobre la Cuenta Pública de 2020, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades asociadas a la construcción de túneles, viaductos elevados y estaciones de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara, obra que tardó seis años en echarse a andar.

Línea 3 del Tren Ligero tuvo un costo final de 34 mil millones de pesos desde los 17 mil millones de pesos presupuestados en 2017.

Las irregularidades que detectó la ASF suman poco más de 174 millones de pesos y destacó que pese a que la obra se encuentra operativa, aún no se subsanan diversos fallos que presentó su edificación.

“Se hizo la entrega de los trabajos al área operativa, aun cuando en visita al sitio de los trabajos se constató que se siguen presentando filtraciones a lo largo del túnel, además de que no se corrigieron los despostillamientos en las dovelas”, expuso la ASF.

También, para la construcción del túnel, pozo de ataque de tuneladora, trincheras de acceso y salida además de la edificación de cinco estaciones y la central de transporte masivo se observó un posible daño a la hacienda pública por alrededor de 65 millones 931 mil pesos.

De esta cantidad, 28 millones 891 mil pesos corresponden al pago de servicios no previstos en el catálogo original de la obra y de los que no cuenta con documentación que apoye su revisión.



En la revisión sobre la construcción de viaductos, la ASF encontró irregularidades por 108 millones de pesos donde se destaca la erogación de presupuesto en pagos no comprobables o fuera del catálogo.

De igual forma, se destaca que se presentan diversas fallas operativas en elevadores en tres estaciones del recorrido: Circunvalación, Normal Catedral y Central Camionera.

También, la ASF registró que hay fugas de agua y fallas en los sistemas contra incendios así como en el drenaje de diversas estaciones de la Línea 3.

El organismo autónomo solicitó una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria en 14 pliegos de observaciones.

