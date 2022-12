Hay ‘corcholatas’ que ya empezaron a sonreír de más para la encuesta: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a presumir a los aspirantes a la candidatura a la Presidencia de la República por parte de Morena, al afirmar que son gente capaz y que aunque tienen criterios y personalidades distintas, tienen mucha experiencia para sucederlo.

“Va a ser una encuesta, entonces por eso también, sin abandonar sus funciones, los que sienten que tienen posibilidades ya empezaron a sonreír más porque va a llegar la encuesta y entonces, el que gane la encuesta, ése va a ser. Yo no me voy a meter pero sí voy a apoyar al que gane la encuesta, el que el pueblo elija por este método, mujer u hombre”, expresó.

En conferencia de prensa desde Veracruz, el mandatario federal volvió a reiterar que el método de la encuesta es el mejor para elegir a quien encabezará los esfuerzos de su movimiento para retener el Poder Ejecutivo en 2024.

Sostuvo que la mayoría de los aspirantes están de acuerdo con este método de elección y aseguró que no hay favoritismo de su parte por lo que apoyará incondicionalmente a quien resulte electo por el pueblo.

“Estoy seguro que todos los que participen o están participando están conformes con ese método porque no hay favoritismo. Los que están para ser candidatos de nuestro movimiento son de primera, me siento muy contento, satisfecho, no son iguales porque cada quien tiene su personalidad y criterio y formación pero son gentes con mucha experiencia.

“Sería lamentable que después de iniciar un proceso de transformación no tuviéramos relevo pero a nosotros nos sobra capacidad”, dijo.

El senador morenista, Ricardo Monreal, quien también ha manifestado su deseo de competir por la candidatura presidencial, es el que más ha criticado que sea por encuesta la forma de elección del candidato morenista.

La semana pasada, el diario El País reveló que el legislador ha estado en conversaciones con los partidos de oposición PAN, PRI y PRD incluso MC para ser el abanderado a la Presidencia de la República lo que ha causado molestia en la bancada de Morena, que ha pedido a Monreal dejar la coordinación.

