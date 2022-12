Oposición no levanta el vuelo y por desesperación nos acusan de todo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los partidos de oposición están desesperados porque no logran convencer al electorado de cara a los comicios del próximo año y por ello buscan atacarlo por diversos frentes.

“Están en su papel, es una oposición que no ha podido levantar el vuelo porque no defienden causas justas.

“El triunfo de la reacción es moralmente imposible. No hacen más que denunciar, criticar, cuestionar y insultar pero no hay imaginación, no hay talento. Como no tienen convicciones, porque para hacer política se necesita tenerle amor al pueblo y ellos son simuladores, por eso no han podido y nos acusan de todo”, señaló el mandatario federal en conferencia de prensa desde Veracruz.

Ayer, la senadora panista Kenia López Rabadán, denunció ante el Instituto Nacional Electoral (INE) a López Obrador, a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores y a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por haber asistido a la marcha del pasado 27 de noviembre.

En el señalamiento, la legisladora afirmó que los funcionarios públicos hicieron uso de recursos públicos para acarrear a la gente a través de microbuses, camionetas y otros medios de transporte.

“Esto da una idea de cómo están de desesperados nuestros adversarios, entonces de todo es una denuncia que presenten las pruebas, nosotros no usamos, claro que no, porque yo tengo el tribunal de mi conciencia que es el que me preocupa, si hace uno algo malo y si se tiene conciencia no se puede estar tranquilo, no es nada importante ni llega a ser anécdota, es parte de la desesperación.

“Lo que les he recomendado es que revisen su estrategia. Es fácil entender por qué fracasan, primero, porque para ellos no existe el pueblo, menosprecian al pueblo. Para ellos la política es asunto de los políticos, la clase política, el círculo rojo”, sostuvo.

