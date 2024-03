Hay dos mexicanos desaparecidos en Baltimore; ya estamos en contacto con sus familias: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este miércoles que hay dos mexicanos desaparecidos tras la caída de un puente en Baltimore, Estados Unidos, y que su gobierno ya está en contacto con sus familias.

“El informe que tenemos es que son tres mexicanos; uno fue rescatado, salió con vida, herido, pero a salvo, tenemos los datos, pero la familia quiere que se maneje con mucha prudencia, me dicen que son muy buscados por los medios, me piden que no se difunda mucho; hay dos que están desaparecidos”, dijo en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

López Obrador explicó que su gobierno ya tiene los datos de los mexicanos desaparecidos tras el accidente y que está en contacto con las familias brindarles todo el apoyo.

“Sabemos de dónde son, quiénes son, tenemos comunicación con sus familiares, se les está apoyando, hay asistencia diplomática en Baltimore, se les está ayudando”, aseguró.

El mandatario también reveló que hay otras personas de origen centroamericano desaparecidas lo que demuestra los duros trabajos que los migrantes realizan en Estados Unidos por lo que no merecen el trato que les dan ciertos políticos estadounidenses.

“Sabemos de otros desaparecidos, hermanos de países centroamericanos, esto demuestra que los migrantes van a hacer trabajos a media noche, trabajos muy riesgosos y por eso no merecen ser tratados como suele pasar, por algunos políticos irresponsables y con poca sensibilidad en EU”, expresó.

La madrugada del martes se derrumbó un gigantesco puente en Baltimore después de que un carguero perdiera el control y chocara con la infraestructura.

Los hechos ocurrieron cuando el buque Dali, con bandera de Singapur, sufrió un apagón energético tras salir del puerto de Baltimore y se estrelló contra un pilar del puente Francis Scott Key, que colapsó en cuestión de segundos.

